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Başkan Öküzcüoğlu çiftçilerin gönlünde taht kurdu Alaşehir Belediyesi çiftçilere ücretsiz beton bağ direği dağıttı Alaşehir Belediyesi çiftçilere destek projelerine devam ediyor İhtiyaç sahibi çitçilere 3 bin 500 adet beton bağ direği dağıtıldı

İHA

Başkan Öküzcüoğlu çiftçilerin gönlünde taht kurdu Alaşehir Belediyesi çiftçilere ücretsiz beton bağ direği dağıttı Alaşehir Belediyesi çiftçilere destek projelerine devam ediyor İhtiyaç sahibi çitçilere 3 bin 500 adet beton bağ direği dağıtıldı

Alaşehir Belediyesi tarım alanlarının boş kalmaması ve kaliteli ürün yetiştirilebilmesi için çiftçilere destek projesi kapsamında başlattığı yardımlarını artırarak devam ediyor. Yaklaşık iki yıl önce göreve gelmesiyle birlikte çiftçilere destek projesi başlatan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, her gün hizmetlerine yenisini ekleyerek, çiftçilerin gönlünde taht kurdu. Çiftçilere ücretsiz beton direği dağıtılırken, çiftçiler Başkan Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür ederek, “Allah razı olsun" dedi.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelmesiyle birlikte, çiftçilerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit etti. Yerli tarımın geliştirilmesi, çiftçilerin ürünlerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için başlattığı projeler kapsamında ilk etapta domates, patlıcan, biber gibi fidanlar başta olmak üzere 120 bin yerli fidan, belediyeye ait akaryakıt istasyonlarında kar almadan mazot indirim desteği, belediyeye ait tarım aletlerini ücretsiz kullandırma desteği, geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaşanan afet sonrası fırtına nedeniyle zarar gören bağlarda kırılan direkler için bağ direği desteği, bu yıl Ticaret Borsası Toprak Analiz Laboratuvarında analiz yaptıran çiftçilere analiz ücretinin yüzde 50’sini hibe desteği verdikten sonra, şimdide ihtiyaç sahibi çiftçilere ücretsiz 3 bin 500 adet beton bağ direği desteği verdi. İhtiyaç sahibi çiftçiler bağ direklerini Alaşehir Belediyesi Büz Şantiyesinden teslim aldı. Tüm hizmetlerin yanı sıra çiftçilerin ürünlerinin değerlendirilebilmesi için S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin kurulmasına da destek veren Başkan Öküzcüoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı çiftçiler teşekkürlerini iletti.

"Çiftçilerimize her türlü desteği veriyoruz"
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Göreve gelmemizle birlikte çiftçilerimize her türlü desteği verdik. Bugün beton direk desteği yapıyoruz. Geçen yıl bağlarımız rüzgardan yatmıştı, direkler kırılmıştı. Çiftçilerimize beton direk desteği vermiştik. Bu gün yine direk desteğimiz devam ediyor. Çiftçimize her daim destek olmaya devam ediyoruz. Domates, patlıcan, biber fidanı başta olmak üzere 120 bin tane yerli fidan dağıttık. Akaryakıt istasyonlarımızdan kar almadan mazot indirim desteği verdik. Alet ekipmanlarımızı ücretsiz kullanma desteği verdik. Alaşehir Ticaret Borsasında toprak tahlilleri laboratuvarında toprak analizi yaptıran bin çiftçimize analiz ücretinde yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Tarım arazilerimiz boş kalmasın diye çiftçilerimize her türlü desteği veriyoruz. Topraklarımız boş kalmasın istiyoruz. Hepsine bereketli bir yıl diliyorum." dedi.
Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde 3 bin 500 adet beton bağ direklerinin çiftçilere teslim edilmesi çalışmalarını izleyen Ahmet Öküzcüoğlu, çiftçilerle sohbet etti.
Başkan Öküzcüoğlu'nun kendilerine destek çıkması ve her zaman yanında olmasından dolayı çiftçiler de Başkan Öküzcüoğlu'na ve belediyeye teşekkür etti.

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