Sarıgöl’de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ilçenin giriş ve çıkışlarında bir hafta boyunca yaptıkları denetimlerde 7 kişi üzerinde ve araçlarda 13 gram kristal uyuşturucu, 15 gram da esrar maddesi ele geçirdi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 7/24 görev yapan asayiş ekipleri gece devriye görevlerini icra ederken şüpheli araçlarda yaptıkları aramalarda 7 kişide uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile birlikte gözlem altına alınan kişiler adliyeye sevk edildi.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri ilçenin huzur ve güveni için 7/24 görev başında olduklarını belirtirken, ekiplerin ilçe giriş ve çıkışlarında kimlik kontrollerini devamlı yapacaklarını, ilçede şüpheli araçların durdurularak gerekli aralamaların yapılmasına devam edeceklerini ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.