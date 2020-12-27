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MASKİ’den Turgutlu’ya 85 milyonluk yatırım

İHA

MASKİ’den Turgutlu’ya 85 milyonluk yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bugüne kadar 85 milyon TL yatırım yaptı. Atıksu arıtma tesisinden altyapıya, üstyapıdan içme suyu yatırımlarına, dere temizlik ve ıslahlarına kadar ilçede birçok yatırıma hayat verildi. Başkan Ergün, çalışmalarında hız kesmediklerini belirterek, yeni dönemde de hizmetlerinin devam edeceği müjdesini Turgutlular ile paylaştı. Başkan Ergün, yeni projelerin de maliyetlerinin yaklaşık 65 milyon TL civarında olduğunu belirtti.
Yaptığı yatırımlar ile Turgutlu’nun çehresini değiştiren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçenin büyümesinde ve gelişmesinde önemli dokunuşlara imza attı. İlçeye atıksu arıtma tesisi, modern altyapı ve üstyapı, içme suyu depolarının tadilatı ile yeni sondaj kuyularının açılması, dere ıslahları ve temizlik çalışmalarına kadar birçok hizmet kazandırıldı. Başkan Ergün, Turgutlu’ya bugüne kadar sadece MASKİ’nin hizmetleri noktasında 85 milyon TL yatırım yapıldığını söyledi. Başkan Ergün ayrıca, yeni projelere de yaklaşık 65 milyon TL yatırım yapılacağını paylaştı.

46 milyon TL’lik atıksu arıtma tesisi başarılı bir şekilde çalışıyor
Temiz bir çevre inşa ederek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak için çalıştıklarını belirten Başkan Ergün, “46 milyon TL yatırım yaparak Turgutlu’muza modern bir atıksu arıtma tesisi kazandırdık. Tesisimiz sayesinde artık ilçemizin evsel nitelikli atıksuları doğaya arıtılarak sağlıklı bir şekilde salınıyor” dedi.

Sağlıklı bir çevre için yatırımlar hız kesmedi
Sağlıklı çevre için çalışmalarının katlanarak arttığını belirten Başkan Ergün, Albayrak Mahallesinde DSİ sulama kanalının olduğu noktada 2 milyon TL yatırım bedeliyle bin 800 metrelik ana kanalizasyon kollektör hattı döşeme çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyerek hattın bağlantısının Turgutlu AAT’ye yapıldığını ifade etti.

‘101 Mahalle’ Projesiyle 47 kilometre altyapı çalışması yapıldı
Kırsal mahallelerde mevcut altyapı sıkıntılarına son vermek adına göreve ilk başladıkları günden beri çalışmalarına ara vermediklerini belirten Başkan Ergün, “101 Mahalle Projesi ile ilçemizdeki 8 mahallenin altyapısını yeniledik. Mahallelerde toplamda 25 kilometre içme suyu hattı ve 22 buçuk kilometrelik de kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirdik“ ifadelerini kullandı. Başkan Ergün ayrıca ilçedeki prestij caddelerinin 22 kilometrelik altyapılarının da sağlıklı hale getirildiğini belirtti.

40 adet içme suyu deposu yenilendi
Vatandaşlara sağlıklı içme suyu temini noktasında da çalışmalarını sürdüren MASKİ, ilçede 40 adet içme suyu deposu ile 30 adet terfi binasını yeniledi. Depolarda klor dozaj pompası montajları ve RF şamandıra sistemlerinin montajı yapıldı. 22 adet içme suyu sondajı açılan Turgutlu’ya 2 adet de içme suyu arıtma tesisi kazandırdıklarını ifade eden Başkan Ergün, sağlıklı ve yeterli su temini için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.
Dere ıslah çalışmaları can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışan MASKİ, Turgutlu ilçesinde de 17 noktada çalışma gerçekleştirdi. Ayrıca 40 kilometre de dere temizlik çalışması yapılarak suyun sağlıklı akışı sağlandı.

Urganlı, Yeniköy, Avşar ve Çepnidere’ye alt ve üstyapı müjdesi
Alt ve üstyapı yatırımları ile mahallelere sağlıklı bir gelecek kuran MASKİ, Turgutlu ilçesi Akçapınar (2. etap), Urganlı ve Yeniköy Mahalleleri için 30 Kasım’da ihaleye çıktı. Avşar ve Çepnidere mahallelerinin alt ve üstyapı ihalesi ise 28 Aralık’ta gerçekleştirildi.

Merkeze yağmur suyu hattı
Atatürk ve Mustafa Kemal Mahallelerinde yağmur suyu sorununa son vermek için 29 Aralık tarihinde ihale yapılacağını vurgulayan Başkan Ergün, 4 bin 250 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştireceğinin altını çizdi. Ergün, Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Mimar Sinan Caddesi’nde yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, ana yolun sular altında kaldığı eski manzaralara son verdiklerini söyledi.

“Hizmet götürmek bizim boynumuzun borcu”
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Manisa’yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çıktıkları yolda, il genelinde olduğu gibi Turgutlu’da da büyük yol kat ettiklerini belirterek, “Temel vazifemiz daha güzel, daha yaşanır bir şehir inşa etmek. Manisa’mızın her köşesine hizmet götürmek bizim boynumuzun borcu. Turgutlu ilçemizde hayata geçirdiğimiz ve yapmayı planladığımız projeler ile vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürmelerini sağlıyoruz. İlçe merkezinde ve mahallelerinde hayata geçirdiğimiz projeler vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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