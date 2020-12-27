MABEM’de dersin konusu Mehmet Akif Ersoy’du

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MABEM’de dersin konusu Mehmet Akif Ersoy’du

İHA

MABEM’de dersin konusu Mehmet Akif Ersoy’du

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM’ler, İstiklal Marşı’nın milli şairi Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü olması dolayısıyla anlamlı bir ders etkinliği düzenledi. Derste, milli şairin yaşamı anlatılırken, İstiklal Marşı’nın yazılma süreci ve milli mücadele dönemi anlatıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), 17 ilçede uzaktan eğitime devam ediyor. MABEM’lerde İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 84’üncü yıldönümü olması dolayısıyla milli şairin hayatına yer verilen özel bir ders işlendi. İşlenen derste, milli şairin yaşamı, İstiklal Marşı’nın yazılma süreci, milli mücadele döneminde yaşananlar gibi yakın tarihin en büyük zaferlerinden biri öğrencilere anlatıldı. MABEM öğrencileri, İstiklal Marşı’nın dizeleri ile Mehmet Akif Ersoy’un eseri olan şiirleri de okuyarak, şairin anısını yâd etti. MABEM eğitmenleri, öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan milli mücadelenin önemini de anlattı.

“Geçmişi bilmeden geleceği oluşturamayız”
Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve çocuklarla gençlerin hayal ettikleri liselere ve üniversitelere gidebilmeleri için imkan oluşturmak düşüncesiyle 17 ilçede MABEM kurslarını hayata geçirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Çocuklarımıza temel eğitimlerinin yanı sıra vatan ve millet sevgisini de öğretiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, geleceğimizin teminatı onlardır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü dolayısıyla MABEM yönetimimiz ve eğitmenlerimizle öğrencilerimizin böyle anlamlı bir dersi işlemiş olmaları bizleri de gururlandırdı. Sonuç itibariyle geçmişimizi iyi bir şekilde bilmeden geleceğimizi oluşturamayız. Bu vesileyle MABEM yönetimine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor; milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 84’üncü yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman atalarımızı minnet ve şükranla yâd ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MASKİ’den Turgutlu’ya 85 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER MASKİ’den Turgutlu’ya 85 milyonluk yatırım
DEFAM'ın faaliyetleri değerlendirildi
YEREL HABERLER DEFAM'ın faaliyetleri değerlendirildi
Güneşli, Evciler ve Ulgar MASKİ’yle dönüşümü yaşayacak
YEREL HABERLER Güneşli, Evciler ve Ulgar MASKİ’yle dönüşümü ...
Başkan Kayda, mahalleleri gezip talepleri dinledi
YEREL HABERLER Başkan Kayda, mahalleleri gezip talepleri dinledi
Manisa FK farka koşuyor
YEREL HABERLER Manisa FK farka koşuyor
Turgutluspor kendine geldi
YEREL HABERLER Turgutluspor kendine geldi
Yeni yerleşim alanına 1 kilometrelik altyapı hizmeti
YEREL HABERLER Yeni yerleşim alanına 1 kilometrelik altyapı hizmeti
Kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadılar Manisa'da sokak hayvanlarına mama bırakılarak sağlık kontrolleri yapıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadılar Manisa'da ...
Doğa cenneti Marmara Gölü'ne hafriyat ve moloz döktüler
YEREL HABERLER Doğa cenneti Marmara Gölü'ne hafriyat ve moloz ...
Akhisar Belediyesi Kreşi açılış için gün sayıyor Akhisar Belediyesinin ilk kreşi yeni yılla birlikte açılacak
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi Kreşi açılış için gün ...
Manisa'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu: 2 ...
Turgutlu polisinden “Ohh” isimli kaçak içki operasyonu Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polisin yılbaşı öncesi yaptığı operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi Ele geçirilen malzemeler “Ohh” yazılı fotoğrafla teşhir edildi
YEREL HABERLER Turgutlu polisinden “Ohh” isimli kaçak içki ...
Kula'da 436 esnaf ve sanatkar, kira desteklemelerinden faydalanabilecek
YEREL HABERLER Kula'da 436 esnaf ve sanatkar, kira ...
Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven Demirci'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven Demirci'de ...
Manisa Büyükşehir'den Kırkağaç'a yeni yıl müjdesi
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den Kırkağaç'a yeni yıl müjdesi
Sosyal medyadan gördüğü şırdan ve mumbarın ustası oldu Şırdan ve mumbara Manisa’da kadın eli değdi Bir kez tadan vazgeçemiyor
YEREL HABERLER Sosyal medyadan gördüğü şırdan ve mumbarın ustası ...
Akhisarspor kazanmak zorunda
YEREL HABERLER Akhisarspor kazanmak zorunda
'Engelsiz Bilişim Günleri' çevrimiçi olarak gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 'Engelsiz Bilişim Günleri' çevrimiçi olarak ...
Sarıgöl’de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor
YEREL HABERLER Sarıgöl’de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor
Başkan Öküzcüoğlu çiftçilerin gönlünde taht kurdu Alaşehir Belediyesi çiftçilere ücretsiz beton bağ direği dağıttı Alaşehir Belediyesi çiftçilere destek projelerine devam ediyor İhtiyaç sahibi çitçilere 3 bin 500 adet beton bağ direği dağıtıldı
YEREL HABERLER Başkan Öküzcüoğlu çiftçilerin gönlünde taht ...
Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi
Turgutlu için var güçleriyle çalışıyorlar
YEREL HABERLER Turgutlu için var güçleriyle çalışıyorlar
Sulama kooperatiflerine destek devam ediyor
YEREL HABERLER Sulama kooperatiflerine destek devam ediyor
Otobüsün altında kalan genç hayatını kaybetti Kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otobüsün altında kalan genç hayatını kaybetti Kaza ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X