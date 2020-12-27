Akhisarspor - Giresunspor: 0-1

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Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) -

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Orkun Aktaş (xx), Ali Can Alp (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (xx) Alperen (x), Doğukan (xx), Musa (x), Kadir (x), Rotman (xx), Ali Kaan (x), Taha (xx), Çekdar (xx), Onurcan (x) (Dk. 73 Bora x), Mert (x)

GİRESUNSPOR: Onurcan (xx) Hayrullah (xxx), Sergen (xxx), Diarra (xxx), Hüsamettin (xxx), Erol Can (xx), Nalepa (xx) (Dk. 76 Traore xx), Serginho (xxx) (Dk. 90+1 Kerem), Eren (xx) (Dk. 51 Uzodimma xx), Caner Hüseyin (xx), Balde (xx) (Dk. 90+1 Yasin)

GOL: Dk. 68 Serginho (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Rotman, Alperen, Çekdar, Kadir (Akhisarspor) - Nalepa, Serginho (Giresunspor)

TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor, 16'ncı haftada konuk ettiği zirve yarışındaki Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golü 68'inci dakikada Serginho'dan geldi. Bu sonuçla üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan Akhisarspor 13 puanda kalırken, art arda 5'inci galibiyetini alan Giresunspor 32 puana ulaşıp liderlik koltuğunu korudu.

2'nci dakikada Akhisar atağında Çekdar'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ali Kaan'ın vuruşunda kaleci Onurcan topu kornere çeldi.

18'inci dakikada konuk ekipten Hüsamettin'in soldan ortasında Eren kafayla topu altı pasa indirdi. Kaleci Lukac, son anda Balde'den önce hamle yaparak golü önledi.

29'uncu dakikada Giresunspor tehlikeli geldi. Soldan kullanılan kornerde ceza sahası karıştı. Yakın mesafeden Eren'in volesinde yan direkten dönen topu Diarra tamamladı, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

34'üncü dakikada Lukac, karşı karşıya pozisyonda Hayrullah'a gol izni vermedi.

45+1'inci dakikada Rotman ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top az farkla yandan auta gitti.

51'inci dakikada yakın mesafeden Nalepa'nın kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.

68'inci dakikada Giresunspor aradığı golü buldu. Diarra'nın pasında Serginho'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kale önündeki Sergen'in ıskaladığı top yerden sekerek filelere gitti: 0-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Giresunspor sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2020-12-27 18:03:06



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