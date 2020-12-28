Manisa TEKNOKENT Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (TEKNOKENT) Yönetim Kurulu Toplantısı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ahmet Ataç, Teknokent’in Manisa başta olmak üzere, Türkiye'nin ARGE ve inovasyon potansiyeline büyük katkısı olacağını ve geliştirilen projelerle uluslararası standartlardaki rekabet gücüne bir adım daha yaklaşacağını belirtti.

Teknokent Yönetim Kurulu Toplantısına, Rektör Ataç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Mustafa Ali Çipiloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. Mustafa Mıynat, Doç. Dr. Kamil Şirin, Doç. Dr. Tuğba Özacar Öztürk, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası adına Arkın Şıktaşlı, Spil İnş. Müh. Plastik San. ve Tic. A.Ş. adına Hakkı Bayraktar, Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. adına Korkut Taşan, Yunusemre Belediyesi adına Mustafa Tekoğlu, Genel Müdür Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bahattin Akgül, Mali Danışman Volkan Akyüz ve Avukat Merve İşgören katıldı.

Yönetim Kurulu Toplantısında, Vestel Elektronik A.Ş.’nin Teknokent ARGE Merkezinin genişleme planının ve şartlarının görüşülmesinin yanı sıra, 27/10/2020 tarihli 2020/03 Karar Nolu Yönetim Kurulu Kararının 1. Maddesine istinaden 01.01.2020 30.11.2020 dönemine ait günlük defter kayıtları ve genel geçici mizan seviyesinde mali nitelikteki olaylar hakkında detaylı bilgilendirme ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) üyeliği ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’nde Manisa Teknokent’i temsil edecek gerçek kişinin belirlenmesi konuları görüşülerek karara bağlandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda MCBÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, Teknokent’in Manisa başta olmak üzere, Türkiye'nin ARGE ve inovasyon potansiyeline büyük katkısı olacağını ve geliştirilen projelerle uluslararası standartlardaki rekabet gücüne bir adım daha yaklaşacağını belirtti.

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