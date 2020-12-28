Salihli’nin sultanları 2. yarıya galibiyetle başladı

Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Aydın Gençlik Hizmetleri Voleybol Takımını set vermeden 30 yenerek ligin 2. yarısına galibiyetle başladı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. Grup'ta Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 2. yarısındaki ilk maçı kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Salihli Belediyespor, ligin 2. yarısının ilk maçında Aydın Gençlik Hizmetleri Voleybol Takımı ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Salihli’nin Sultanları, ilk seti 258 aldı. Oldukça çekişmeli geçen ikinci seti 2523 alan Yeşilbeyazlılar, üçüncü seti de 2520 alarak maçı set vermeden 30 kazandı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, aldığı bu galibiyetle grupta 20 puana yükselirken Aydın Gençlik Hizmetleri ise 7 puanda kaldı.

Karşılaşmayı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Aydın Gençlik Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, Aydın Gençlik Hizmetleri Kulüp Başkanı Muhsin Çevir ve Salihli İlçe Gençlik Spor Müdürü Oktay Ayaz izledi. Başkan Kayda, ligin 2. yarısına galibiyetle başlayan Salihli Belediyespor’un genç oyuncuları ile teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.

Maç sonunda, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, okul yıllarından arkadaşı olan Aydın Gençlik Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile Atatürk Spor Salonu ve Olimpik Yüzme Havuzunda incelemelerde bulundu.

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