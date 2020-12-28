Bağış yapana çorba ikramı

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi çalışanları ve gönüllüleri öncülüğünde Hamidiye Camisi bahçesinde gerçekleştirilen kan bağışı organizasyonunda 120 ünite kan toplanırken, bağışçılara çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Salihli halkı olarak kan bağışı konusunda son derece duyarlı olduklarını belirten Türk Kızılay Salihli Şube başkanı Ahmet Cüneyt Musal, “Soğuk kış şartlarına rağmen 120 ünite kan bağışında bulunuldu. Pandeminin yaşandığı ve kan stoklarının epeyce düştüğü bu dönemde güzel bir bağış etkinliği oldu. Vatandaşlarımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Yapacağınız bir ünite kan bağışı, yeri geldiği zaman size veya bir yakınınıza can olarak geri dönebiliyor. Bir ünite kan, kurtarılan üç can demektir. 18 65 yaş aralığında sağlıklı olan kadınlarımız dört ayda bir, erkeklerimiz ise üç ayda bir kan bağışı yapabilmektedir. Kan bağışı yapmak, sağlıklı olmanıza katkı sağlar" dedi.

Ayrıca, Türk Kızılay Salihli şubesi çalışanları ve gönüllüleri olarak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehrin çeşitli bekleme noktalarında ve karakollarda görev yapan emniyet, jandarma, belediye bakım ve onarım ekiplerine, temizlik işçilerine ve vefa sosyaldestek merkezi çalışanlarına çorba ikramında bulunuldu.

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