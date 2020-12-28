Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisi Yunusemre İlçe Başkanı Sinan Güner, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Korona virüs tedavisi gören Sinan Güner tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Güner'in cenazesinin Yunusemre ilçesine bağlı Kayapınar Köyünden kaldırılacak.
Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanı Hakan Lalebaş yaptığı açıklamada, "Başımız sağ olsun. Dava arkadaşımızı kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.
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