Büyükşehirden muhtarlar derneklerine yeni yıl ziyaretleri

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla kamu kurumları arasında adeta bir köprü görevi üstlenen muhtarlara yönelik olarak gerçekleştirdiği yeni yıl tebrik ziyaretlerini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ile birlikte, yeni yıla sayılı günler kala muhtar derneklerini ziyaret etti. Sırasıyla Şehzadeler İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Ocaklıgil, Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Özdemir, Yunusemre İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan’ı ziyaret eden Büyükşehir heyeti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını, iyi dileklerini ve hediyelerini takdim etti.



Öztozlu: “Başımızın tacısınız”

İlk ziyaret programı Manisa Büyükşehir Belediyesi Oda ve Dernekler Hizmet Binası’nda bulunan Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Ocaklıgil’e oldu. Ocaklıgil ve yönetiminin hazır bulunduğu ziyarette konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Muhtarlık müessesi, çok kutsal bir müessese. Sizler seçimle iş başına gelmiş kişilersiniz. Bizim başımızın tacısınız. Pandemi dolayısıyla tüm muhtarlarımızı tek tek ziyaret edemiyoruz. Bu nedenle sizlerin nezdinde tüm muhtarlarımızın yeni yıllarını kutlamak istedik. Cengiz Başkanımızın selamlarını iletelim, halinizi hatrınızı soralım istedik. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” diye konuştu.



Aksoy: “Muhtarlarımızın yanındayız”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da ziyaretlerde muhtarlara yönelik olarak yapılan çalışmalardan bahsetti. Aksoy, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman muhtarlarımızın yanındayız” dedi.



Yeni yıl tebriği

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Ocaklıgil, “Yeni yıl hepimiz için hayırlı olur inşallah. Bu pandemi dönemini inşallah kısa süre içerisinde atlatırız. Burada çok sevdiğimiz Cengiz Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda. Sorunlarımızı iletiyoruz, hemen yardımcı oluyorlar. Yeni yıl hepimiz için hayırlı olsun, ziyaretleriniz için ayağınıza sağlık” diye konuştu.



Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne ziyaret

Öztozlu ve Aksoy, program kapsamında Manisa Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Özdemir ve yönetimine de ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretle ilgili görüşlerini aktaran Özdemir, “Bu ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir günde bizleri ziyaret ettiler. 2021 yılının sağlıkla geçmesini bekliyorum. Cengiz Başkanımıza da buradan selamlarımı iletiyor, sağlıklı mutlu yıllar diliyorum” dedi.



"Muhtarlıklar Dairesinin işbirliği ile sorunlar aşılıyor"

Büyükşehir heyetinin son ziyareti Yunusemre İlçesi Muhtarlar Derneği’ne oldu. Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Bedriye Pehlivan, “Yönetimim ve üyelerim adına bu ziyaretiniz dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Cengiz Başkanımız her zamanki nezaketiyle bizim için güzel şeyler düşünmüş. Öncelikle yeni yıl hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Pandemi döneminde muhtarlarımızın ciddi riskler alarak yaptığı işler var. O nedenle bütün muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Tabi bu dönemde Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı da öne çıkmış oluyor bu vesileyle. Kurdukları diyaloglarla, sahadaki sorunları birlikte çözmeye çalışıyoruz. İnşallah yeni yılda pandemi de geride bırakıp, dolu dolu hizmetlerle yol alırız diye düşünüyoruz. Verdiğiniz büyük hizmetlerden dolayı Büyükşehir’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Ziyaretler hediye takdimi ile ton buldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetinin muhtar derneklerine yönelik olarak gerçekleştirdiği ziyaretler, Başkan Cengiz Ergün’ün hediyelerinin takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

