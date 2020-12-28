Akhisar Belediyesi ihtiyaç sahipleri için aşevi açıyor

Toplumsal dayanışma ve sosyal belediyecilik alanında çalışmalarını sürdüren Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılın 12 ayı ücretsiz sıcak yemek sağlayacak olan aşevinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Akhisar Belediyesi sosyal projelerine bir yenisini daha ekliyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun söz verdiği projelerden birisi olan Akhisar Belediyesi Aşevi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Besim Dutlulu, aşevindeki inşaat çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili ve Ahmet Tınazlı ile birlikte yerinde inceledi.

‘Akhisar’da kimse aç kalmasın diye çalışıyoruz’ diyerek sözlerine başlayan Başkan Besim Dutlulu, “Yeterli gelir düzeyi olmayıp, evinde aş kaynatamayan vatandaşlarımız için yılın 12 ayı ücretsiz sıcak yemek pişirecek olan Akhisar Belediyesi Aşevi’mizde inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Birkaç aya aşevimiz tamamlanacak ve hizmete başlayacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse aç kalmasın, hiçbir çocuk yatağına aç bir şekilde girmesin diye var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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