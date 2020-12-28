Kamyon, tıra arkadan çarptı; 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi İzmirAnkara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Hacı Ömer Ç. idaresindeki 19 TL 932 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden Fahrettin K. idaresindeki 42 GR 447 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon içerisinde sıkışan sürücü Hacı Ömer Ç., yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Hacı Ömer Çınar, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hacı Ömer Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebi ile İzmirAnkara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan kamyon ve tırın yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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