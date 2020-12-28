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Kula'da zincirleme kaza: 1 yaralı

DHA

Kula'da zincirleme kaza: 1 yaralı


Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde kamyon, öğrenci servisi ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, İzmirAnkara D 300 yolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Aynı yöne giden Ünal Ünlü yönetimindeki 35 VKP 04 plakalı otomobil, Şakir Güçlü'nün kullandığı 45 J 7657 plakalı öğrenci servisi minibüsü ve Mustafa Çelik yönetimindeki 35 EV 8202 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Ünal Ünlü yaralandı. Yaralı, sağlık görevlileirnce yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2020-12-28 20:31:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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