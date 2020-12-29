Manisa FK, Sarıyer'i konuk edecek

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Gümüşhanespor'u 2-1 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Sarıyer'le karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayacak maçta Celal Bayraklı düdük çalacak. En yakın rakibine 16 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılarda teknik direktör Serkan Özbalta, sahalarında kazanıp devre arasına avantajlı girmek istediklerini söyledi.

Gelecek haftayı bay geçireceklerini ifade ede Özbalta, "Devrenin son karşılaşmasına çıkacağız. Sahamızda Sarıyer'i de yenerek ilk yarıyı moralli kapatacağız. İyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra lige kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2020-12-29 11:38:01



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