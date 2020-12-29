Turgutlu'da kuyumcu soygunu

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Turgutlu'da bir şahıs yüzük bakmak bahanesiyle girdiği kuyumcu dükkanından 24 adet altın yüzük çalarak kaçtı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kuyumcular Çarşısında meydana gelen olayda bir kuyumcuya giren şahıs yüzük bakmak istediğini söyledi. Yüzük modellerine bakan şahıs kuyumcunun bir anlık dalgınlığından yararlanarak içerisinde 24 adet altın yüzük bulunan tablayı çalarak olay yerinden kaçtı.

Hırsızın görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Çalınan yüzüklerin piyasa değerinin 30 bin TL civarından olduğu öğrenildi.

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