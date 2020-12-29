Kayganlaşan yol kaza yaptırdı: 3 yaralı Kontrolden çıkan kamyon, otomobile çarptı

Manisa’nın Salihli ilçesin yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, ÖdemişSalihli yolu Allahdiyen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ödemiş yönünden Salihli yönüne F.Y. (55) yönetimindeki 45 RJ 303 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak, karşı yönden gelen İ.Ç. (35) yönetimindeki 45 YB 907 plakalı otomobile çarptı. Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.D. ve T.N. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.