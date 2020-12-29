MASKİ’den Selendi’ye dev yatırımlar

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, SUKAP kapsamında yüzde 50’si hibe kredi olmak üzere Selendi ilçesine yapılacak olan dev yatırımlar ile ilgili Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş’ı makamında ziyaret ederek ilçeye yapılacak olan çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Selendi ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ilçeye yapılan yatırımları yerinde inceleyen Çevik, Belediye Başkanı Nurullah Savaş’ı da makamında ziyaret ederek ilçeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette MASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Müdürü Sakin Gürbüz ve MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı da yer aldı.



“Selendi’de yatırımlara devam edeceğiz”

MASKİ Genel Müdürlüğünün il genelindeki hizmetlerine tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen Genel Müdür Yardımcısı Çevik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 17 ilçemizde yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Selendi ilçemizde de 101 Mahalle Projesi kapsamında 9 mahallemizin alt ve üst yapısını yeniledik. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bölgelerde içme suyu sondajları açarak depolarımızda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. İlçe merkezimizde de 29 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşedik. SUKAP kapsamında da yüzde 50’si hibe olmak üzere bir atıksu arıtma tesisi inşa edeceğimiz ilçemizde 37 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre yağmur suyu hattı döşeyerek Selendi’ye hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

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