Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Zafer Kalkınma Ajansı SOGEP kapsamında hazırlanan 'Kadınlar üretiyor ekonomi canlanıyor' projesiyle Manisalı kadın kooperatifleri daha da güçlenecek. 900 bin lira hibe destekli proje kapsamında Manisa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifine el emeği ürünlerin üretimi için gerekli olan ekipmanların ilk etabı teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla proje dahilinde web sayfası da oluşturulurken, tasarlanan ürünlerin internet ile dünyaya satılabilmesi sağlanacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalılara her anlamda desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı Sosyal Destek Programı Güdümlü Projesi (SOGEP) kapsamında başarılı bulunan 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor' Projesi'yle de kadınların istihdamına katkıda bulunulması amaçlanıyor. İl genelinde faaliyet gösteren 6 kooperatif ve derneği proje ortağı olduğu 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor' projesiyle Kadın kooperatiflerinin üretim yapacağı üretim merkezlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi, üretilen ürünlerin alternatif satış kanalları üzerinden piyasaya sunulması hedefleniliyor. 1 milyon 70 bin lira bütçeli projede 900 bin lira hibe desteği kazanıldı. Projenin 170 bin lirasını ise Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Proje ortaklarından Manisa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifine el emeği ürünlerin üretimi için gerekli olan ekipmanların ilk etabı da teslim edildi. Bu kapsamda Manisa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ziyarette bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, piko ve dikiş makinesi, iplik overlok makinesi, bardak, kalem, şapka, tabak ve kumaş baskı makinelerini Kooperatif Başkanı Nilgün Beşirik'e teslim etti.



"AB Projesiyle güzel bir destek aldık"

Manisa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nilgün Beşirik sağlanan destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Kooperatif binalarıyla alakalı talep ettikleri gerekli tadilatlar ile boyasının da yapıldığını aktaran Nilgün Beşirik, projeyle alakalı açıklamalarda bulundu. Beşirik, "Bugün makinelerimizi teslim aldık. Çok mutluyuz. Ortaklarımızla birlikte başlattığımız çalışmalarımıza kapasite arttırma projesiyle, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan AB projesiyle güzel bir destek aldık. 3 atölye oluşturuluyor. Bunlardan 2 tanesini bugün teslim aldık. Dikiş atölyesi ve baskı atölyesiyle daha kaliteli, daha güzel hediyelik eşyalar üreterek Manisa'mıza çok daha farklı ürünlerle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



"Proje Manisa'ya büyük fayda sağlayacak"

Teslim aldıkları makinelerle gerçekleştirecekleri çalışmalardan bahseden Nilgün Beşirik, "Dikiş atölyesinde Manisa bezi ve muhtelif dokuma kumaşlarımızı ile kilim dokuma atölyesinden çıkan kilim dokumaları birleştirerek çeşitli yastıklar, panoluk eşyalar, gözlük kılıfları, heybeler gibi Manisa yöresine ait küçük hediyelik eşyalar oluşturmayı düşünüyoruz. Dikiş atölyesinde tasarlanan tişörtlere, çantalara, bezlere baskı yaparak hediyelik eşyaların içerisine konulup hediye verilebileceği baskılarımız olacak. Kurumlarımızın logo ve amblemlerini basarak hediyelik eşya dağıtmak istediklerinde biz de varız diyebileceğiz. Kooperatif kadınlarımızın ve kooperatif ortaklarımızın ekonomik girdi sağlaması ile ilgili çalışma yapıyoruz. İstihdam arttırıcı bir proje olduğu için de Manisa ve ortaklarımıza büyük fayda sağlayacak bu proje" ifadelerini kullandı.



WEB sayfası üzerinden satış yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla üretilen ürünlerin farklı mercilerde satılabileceğini vurgulayan Nilgün Beşirik, "Bu projeyle ilgili bir web sayfası da kuruldu. Tasarlanan ürünlerin internet ile dünyaya pazarlanabileceği bir sitemiz de olacak. Bizim de ihtiyacımız olan üretmek, ürettiğimizi pazarlayıp satabilmek. Kadınlar üretiyor, ekonomiye can veriyor" diye konuştu.

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