Manisa'da atın kamyonete bağlanıp yürütülmesi tepki çekti

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir atın kamyonete bağlanıp yürütülmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, görüntüler tepki çekti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, kamyonetinin arkasına at bağlayarak caddede dolaştırdı. Kamyonetin arkasına bağlanarak koşturulan atın oldukça bitkin olduğu dikkat çekerken, o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.