Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar

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Serkan ÖZDEMİR/SOMA(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde, belediye temizlik işçileri, çöp konteynerine atılmış poşetin içinde canlı 3 güvencin buldu. Islak haldeki güvercinler, kurumaları sağlandıktan sonra doğal ortamlarına bırakıldı.

Soma Belediyesi temizlik işçileri, dün sabah saatlerinde, İstasyon Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyetlerini yürütürken, bir çöp konteynerinde hareket eden bir şey olduğunu fark etti. Merak edip baktıklarında poşet içinde ıslak halde 3 güvercin olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşçiler poşetten çıkardıkları güvercinleri, kuruduktan sonra doğal ortamlarına bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR

2020-12-29 18:47:44



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