Anneannesi anahtarı unutunca 1 yaşındaki bebek evde mahsur kaldı



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde apartmanın 4'üncü katındaki dairesinden sobaya odun atmak için dışarı çıkan anneanne Kevsire Alaban, anahtarı yanına almayınca 1 yaşındaki torunu evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla eve girmesiyle torununa kavuşan anneanne Alaban, büyük mutluluk yaşadı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya Sokak´ta bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, 1 yaşındaki Zeynep Çakır, kendisine bakan anneannesinin anahtarı evde unutarak odun almak için dışarı çıkması sonucunda evde kilitli kaldı. Minik Zeynep´in anneannesi Kevsire Alaban, odun aldıktan sonra geri döndüğünde anahtarının yanında olmadığını fark etti. Paniğe kapılan Alaban, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği´ne bağlı ekipler merdivenli araçla evin balkonuna çıkarak açık olan balkon kapısından içeriye girdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla içeri giren anneanne Alaban torununa kavuşmanın mutluluğuyla itfaiyecilere teşekkür etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-12-30 01:48:58



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