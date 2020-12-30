Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı

DHA

Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde köylüler aracılığıyla toplanan dağ yosunları, rezene, kargı kamışı ve kozalaklar kurutulup, boyanıp ve paketlenip, ev dekorasyonu ve bahçe düzenlemelerinde kullanılmak üzere Hollanda, Belçika, İspanya ve Almanya'ya ihraç ediliyor.
Turgutlu´da yaşayan Hamza Ali Özaydın (47), 5 yıl önce bir arkadaşının önerisiyle özellikle yurt dışından talep gören kurutulmuş yosun için bir firma kurdu. Özaydın, ilkbahar ve sonbaharda köylülerin desteğiyle Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa bölgelerindeki dağlık alanlardan yosun, rezene, kargı kamışı, sazlık ve kozalakları toplayarak bunları depolarında kurutmaya başladı. Özaydın, 6 aylık bir çalışmayla kurutup, boyayıp, paketlediği bu ürünleri Belçika, İspanya, Almanya ve Hollanda'daki önceden sipariş veren firmalara gönderiyor. Bahar aylarında dönemlik olarak yöre halkından ortalama 90 kişiyi istihdam eden firma, özellikle ev dekorasyonu, bahçe düzenlemeleri ve süs eşyalarında kullanılan bu ürünlerden yılda ortalama 50-60 bin euro döviz girdisi sağlıyor.
'YOSUN TOPLAYARAK PARA KAZANACAĞIMI SÖYLESELER İNANMAZDIM'
Firma sahibi Hamza Ali Özaydın, dağlık alanlardan yosun, rezene, kargı kamışı, sazlık ve kozalak toplamanın zahmetli bir iş olduğunu belirterek, "Birkaç yıl öncesine kadar yosun toplayarak para kazanılacağını söyleseler inanmazdım. Şimdi ise bu ürünlere yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. Ancak 5 yıldan beri firmamız bu işten para kazanıyor. Yılda ortalama 100-120 ton ürün toplayabiliyoruz. Bu ürünleri toplayanlara çuval başına 18 lira ödeme yapıyoruz. Ardından kurutarak, 5 kilogramlık paketlere yerleştiriyoruz. Paketlenmiş bu ürünleri, başta Belçika, İspanya, Almanya ve Hollanda olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Oralarda özellikle çiçekçilik sektöründe kullanılıyor. Böylece hem biz hem de birçok aile bu işten geçimini sağlıyor" dedi.
5 yıl önce ilk olarak dağ yosunu ile bu işe başladıklarına dikkati çeken Özaydın, "Şimdi selvi kozalağı, rezene, kargı kamışı ve saz gibi ürünleri de ekleyerek ürün yelpazemizi genişlettik. Bu da bize daha fazla istihdam ve kazanç sağlamaya başladı" diye konuştu.
Özaydın, toplandıkları bu ürünlerin aynı ortamda birkaç ay sonra tekrar oluştuğunu ve çevreye zarar verilmediğini de kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-12-30 08:24:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anneannesi anahtarı unutunca 1 yaşındaki bebek evde mahsur kaldı
YEREL HABERLER Anneannesi anahtarı unutunca 1 yaşındaki bebek evde ...
Ölümlü kaza halk otobüsü kamerasında
YEREL HABERLER Ölümlü kaza halk otobüsü kamerasında
Kuyumcudan 30 bin TL'lik yüzükleri çalan şüpheli kamerada
YEREL HABERLER Kuyumcudan 30 bin TL'lik yüzükleri çalan şüpheli ...
Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar
YEREL HABERLER Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar
Manisa'da atın kamyonete bağlanıp yürütülmesi tepki çekti
YEREL HABERLER Manisa'da atın kamyonete bağlanıp yürütülmesi tepki ...
Otomobilinin takla attığı kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobilinin takla attığı kazadan yara almadan ...
Manisa CBÜ’nün Avrupa Komisyonuna yaptığı ECHE başvurusu 100 tam puanla kabul edildi
YEREL HABERLER Manisa CBÜ’nün Avrupa Komisyonuna yaptığı ECHE ...
Zabıta yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER Zabıta yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı
Kadınlar üretiyor ekonomi canlanıyor
YEREL HABERLER Kadınlar üretiyor ekonomi canlanıyor
Başkan Ergün’den Akhisar’a yeni yıl müjdeleri
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den Akhisar’a yeni yıl müjdeleri
MASKİ’den Selendi’ye dev yatırımlar
YEREL HABERLER MASKİ’den Selendi’ye dev yatırımlar
Manisa FK’nın konuğu Sarıyer
YEREL HABERLER Manisa FK’nın konuğu Sarıyer
Kayganlaşan yol kaza yaptırdı: 3 yaralı Kontrolden çıkan kamyon, otomobile çarptı
YEREL HABERLER Kayganlaşan yol kaza yaptırdı: 3 yaralı Kontrolden ...
Manisa Büyükşehir’in beton yol imalatları devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir’in beton yol imalatları devam ...
Turgutlu'da kuyumcu soygunu
YEREL HABERLER Turgutlu'da kuyumcu soygunu
Otomobille takla attı, kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobille takla attı, kazadan yara almadan kurtuldu
Başkan Kayda: “Kısıtlamada ekiplerimiz sahada olacak”
YEREL HABERLER Başkan Kayda: “Kısıtlamada ekiplerimiz sahada olacak”
Manisa'da 'Spora cimnastik ile başlıyorum' projesi başladı
YEREL HABERLER Manisa'da 'Spora cimnastik ile başlıyorum' projesi ...
Unutulan kurum Turgutlu Halkevi ele alındı
YEREL HABERLER Unutulan kurum Turgutlu Halkevi ele alındı
Sarıgöl polisi aranan 4 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Sarıgöl polisi aranan 4 kişiyi yakaladı
Turgutluspor 3 puan peşinde
YEREL HABERLER Turgutluspor 3 puan peşinde
Manisa FK, Sarıyer'i konuk edecek
YEREL HABERLER Manisa FK, Sarıyer'i konuk edecek
Muhtarlık İşleri’nden Gördes’e yeni yıl ziyareti
YEREL HABERLER Muhtarlık İşleri’nden Gördes’e yeni yıl ziyareti
Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar Temizlik işçilerinin dikkati 3 güvercini yeniden hayata bağladı
YEREL HABERLER Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X