Kula'da 2020'nin kaza bilançosu: 19 ölü, 247 yaralı Meydana gelen 304 kazada 247 kişi yaralandı, 19 kişi yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula'da 2020'nin kaza bilançosu: 19 ölü, 247 yaralı Meydana gelen 304 kazada 247 kişi yaralandı, 19 kişi yaşamını yitirdi

İHA

Kula'da 2020'nin kaza bilançosu: 19 ölü, 247 yaralı Meydana gelen 304 kazada 247 kişi yaralandı, 19 kişi yaşamını yitirdi

Manisa’nın Kula ilçesinde 2020 yılında 304 trafik kazası kaza meydana geldiği öğrenildi. Bu yıl içinde meydana gelen 304 trafik kazasında 8'i olay yerinde 11'i hastanede olmak üzere toplam 19 kişi hayatını kaybederken 247 kişi de yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde 2020 yılı içinde Emniyet ve jandarma bölgesinde 170 yaralamalı trafik kazasında toplam 258 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan yaralılardan 11'i ise yaşama tutunamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden 8 kişi ile birlikte Kula'da 2020 yılı içinde 19 kişi karıştıkları trafik kazası sonrası yaşamını yitirirken, yaralı sayısı ise kayıtlara 247 kişi olarak geçti.
Yapılan tüm uyarı ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, trafik canavarına davetiye çıkarmaya devam ediyor. İzmirAnkara D300 karayolu üzerinde bulunmasından dolayı trafik akışı yönünden oldukça önemli bir yere sahip olan Kula’da ve Kula’ya bağlı mahallelerde 2020 yılında toplamda 304 kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda toplam 258 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılıp hayatını kaybeden 11 kişi ile beraber bu kazalarda toplam 19 kişi yaşamını yitirdi. İzmir ile Uşak illerini birbirine bağlayan ve Türkiye’nin en önemli karayollarından biri olan D300 karayolunun geçtiği Kula’da, meydana gelen kazaların büyük bölümü Kavacık, Kovukdere ve Yurtbaşı mahalleleri civarlarında meydana geldi.

Yağışlı havalarda Kula’da kaza tehlikesi yüzde 70
Ülkenin en büyük karayollarından biri olan İzmirAnkara D300 karayolunun geçtiği Kula’da, meydana gelen kazaların büyük bölümünün yağışlı havalarda meydana geldiği açıklandı. Hava şartlarından dolayı kayganlaşan ve gizli buzlanmalara neden olan D300 karayolunda, özellikle dik ve virajlı rampaları ile Kavacık ve Kovukdere rampaları ayrıca Uşak tarafındaki Yurtbaşı Mahallesi civarında meydana gelen kazalarda onlarca kişi yaralanırken, yüzlerce de maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Yaralamalı kaza oranı geçen yıla göre yüzde 26,8 azaldı
İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği’nden alınan bilgilere göre, 2020 yılının başlarında trafikte can ve mal kaybının yaşanmaması için alınan ve yıl içerisinde artırılarak devam eden tedbirlerin olumlu sonuç verdiği bildirildi. Kolluk kuvvetlerinin yıl içerisinde yaptığı sıkı denetimler, seminerler, uyarılar ve uygulamalar, bu yıl ki yaralamalı kaza oranını, 2019 yılındaki kaza oranına göre yüzde 26,8 azalttı. Maddi hasarlı kaza oranı ise geçen yıla göre yüzde 2,5 azalma gösterdi.

En çok kaza ağustos ayında
Alınan bilgilere göre 2020 yılında en çok kaza ağustos ayında meydana geldi. Özellikle havaların sıcaklık göstermesi ile şehir içi ulaşımda da artış görülen ağustos ayında, motosiklet kazaları da en yüksek sayıya ulaştı. 2020 yılının ağustos ayında Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü mıntıkasında kalan şehir içi ulaşımda meydana gelen 12 kazada, 19 kişi yaralandı. Bu kazaların 8'i ise motosiklet kazası olarak kayıtlara geçti.

Şehir içinde en tehlikeli kavşak Jandarma Kavşağı
İzmirAnkara D300 karayolunun geçtiği şehir içi ulaşımında kaza riskinin en yüksek olduğu kavşak da İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağı olarak tespit edildi. Geçtiğimiz aylarda yapılan trafik ışıklandırması ile Kavacık rampasından inen ağır tonajlı araçların durmakta güçlük çektiği kavşak ışıklandırması, kazaya davetiye çıkarıyor. Özellikle yağışlı havaların da etkisiyle kayganlaşan yolda rampadan inen araçlar için büyük risk oluşturan trafik ışıklandırması, aktif edildiği günden bu yana birçok kazayı da beraberinde getirdi.

En çok ölümlü kazaya aşırı hız davetiye çıkarıyor
Meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşların acı tablosu da, aşırı hız ve alkollü araç kullanmaktan kaynaklanıyor. Karayolunda hız sınırını ihlal eden sürücüler, adeta trafik canavarına davetiye çıkarıyor. İlçe genelinde meydana gelen kazalarda alkollü sürücüler ile aşırı hız yapan sürücülerin karıştığı trafik kazası oranı da yüzde 62,7 olarak hesaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel dönüşüm kapsamındaki vatandaş borçlanmak istemiyor Şehzadeler ilçesinde 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinde yer alan vatandaşlar ödeyemeyecekleri bir borcun altına girmek istemedikleri için kendilerine sunulan teklifi kabul etmediklerini belirtti
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm kapsamındaki vatandaş borçlanmak ...
Eğitim Bir Sen 2020 yılını raporladı
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen 2020 yılını raporladı
Gazeteciler sordu Başkan Dutlulu cevapladı
YEREL HABERLER Gazeteciler sordu Başkan Dutlulu cevapladı
'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
YEREL HABERLER 'Gizli hazine' Darkale, salgın sonrası turizme hazır
Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
YEREL HABERLER Turgutlu'dan 4 ülkeye peyzaj ürünü ihracı
Anneannesi anahtarı unutunca 1 yaşındaki bebek evde mahsur kaldı
YEREL HABERLER Anneannesi anahtarı unutunca 1 yaşındaki bebek evde ...
Ölümlü kaza halk otobüsü kamerasında
YEREL HABERLER Ölümlü kaza halk otobüsü kamerasında
Kuyumcudan 30 bin TL'lik yüzükleri çalan şüpheli kamerada
YEREL HABERLER Kuyumcudan 30 bin TL'lik yüzükleri çalan şüpheli ...
Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar
YEREL HABERLER Güvercinleri poşete koyup canlı canlı çöpe atmışlar
Manisa'da atın kamyonete bağlanıp yürütülmesi tepki çekti
YEREL HABERLER Manisa'da atın kamyonete bağlanıp yürütülmesi tepki ...
Otomobilinin takla attığı kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobilinin takla attığı kazadan yara almadan ...
Manisa CBÜ’nün Avrupa Komisyonuna yaptığı ECHE başvurusu 100 tam puanla kabul edildi
YEREL HABERLER Manisa CBÜ’nün Avrupa Komisyonuna yaptığı ECHE ...
Zabıta yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER Zabıta yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı
Kadınlar üretiyor ekonomi canlanıyor
YEREL HABERLER Kadınlar üretiyor ekonomi canlanıyor
Başkan Ergün’den Akhisar’a yeni yıl müjdeleri
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den Akhisar’a yeni yıl müjdeleri
MASKİ’den Selendi’ye dev yatırımlar
YEREL HABERLER MASKİ’den Selendi’ye dev yatırımlar
Manisa FK’nın konuğu Sarıyer
YEREL HABERLER Manisa FK’nın konuğu Sarıyer
Kayganlaşan yol kaza yaptırdı: 3 yaralı Kontrolden çıkan kamyon, otomobile çarptı
YEREL HABERLER Kayganlaşan yol kaza yaptırdı: 3 yaralı Kontrolden ...
Manisa Büyükşehir’in beton yol imalatları devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir’in beton yol imalatları devam ...
Turgutlu'da kuyumcu soygunu
YEREL HABERLER Turgutlu'da kuyumcu soygunu
Otomobille takla attı, kazadan yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobille takla attı, kazadan yara almadan kurtuldu
Başkan Kayda: “Kısıtlamada ekiplerimiz sahada olacak”
YEREL HABERLER Başkan Kayda: “Kısıtlamada ekiplerimiz sahada olacak”
Manisa'da 'Spora cimnastik ile başlıyorum' projesi başladı
YEREL HABERLER Manisa'da 'Spora cimnastik ile başlıyorum' projesi ...
Unutulan kurum Turgutlu Halkevi ele alındı
YEREL HABERLER Unutulan kurum Turgutlu Halkevi ele alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X