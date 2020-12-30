Manisa Futbol Kulübü - Sarıyer: 1-1



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) - STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Celal Bayraklı (xx), Aykut Küçük (xx), Azad İlhan (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xx) Sertaç (xx), Ahmet Kesim (xxx), Emir (xx), Nizamettin (xxx) (Dk. 90 Ümit), Hakan Barış (xx), Recep Burak (xx), Zahit (xxx) (Dk. 83 Volkan), Serdar (xxx) (Dk. 78 Tayyib xx), Mehmet Yılmaz (xx), Erhan (xx)

SARIYER: Ali (xx) Oğuz (xxx), Şaban (xx), Nuri (xx), Mehmet Cansın (xxx), Adem (xx) (Dk. 76 Mahmut xx), Savaş (xx), Okan (xx), Ömer (xxx) (Dk. 82 Fatih), Bertul (xxx), İlyas (x) (Dk. 58 Furkan xx)

GOLLER: Dk. 5 Serdar (Manisa FK), Dk. 33 Bertul (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Hakan Barış (Manisa FK), Şaban, Mehmet Cansın, Okan (Sarıyer)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa Futbol Kulübü, kendisi için ilk yarının son maçında evinde Sarıyer'le 1-1 berabere kaldı. Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki maçta siyah-beyazlıların 5'inci dakikada Serdar'la bulduğu gole konuk ekip 33'üncü dakikada Bertul'la karşılık verdi. Türkiye'de sezon başından beri liglerin tek namağlup takımı olarak yoluna devam eden Manisa FK, bu sonuçla 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlikle 48 puana ulaşıp koltuğunu korudu. Play-Off hattındaki Sarıyer ise puanını 31 yaptı. Manisa ekibi ilk yarının son haftasını bay takım olarak geçecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

2020-12-30 15:01:48



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