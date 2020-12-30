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2. Lig: Turgutluspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 0

İHA

2. Lig: Turgutluspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, evinde Karacabey Belediyespor’u, Koray’ın attığı gollerle 20 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü xx, Kerem Candaş xx, Çağlar Demirkıran xx
Turgutluspor: Can xx, Sinan x (Mete dk. 46 xx), Süleyman xx, Samed xx (Mert dk. 81 ?), Mithat xx, Marvin xx (Okan dk. 83 xx), Koray xxx (Muhammet Beşir dk. 77 x), Talha xx, Haşim x (Mutlu dk. 77 x), Rıdvan xxx, Burak xxx
Karacabey Belediyespor: Hasan x, Ömer Faruk x, (İlyas dk. 62 x), Hasan x, Sergen x, Taşkın x, Onur x, Temel x (Alper dk. 62 x), Rasimcan x, Berk x (Sefa dk. 73 x), Sadık x, Ömer x
Goller: Koray (dk. 41 ve 62) (Turgutluspor)
Kırmızı kartlar: Süleyman (dk. 89) (Turgutluspor), Ömer (dk. 54), Hasan (dk. 85) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Samed, Talha (Turgutluspor), Temel, Alper (Karacabey Belediyespor)

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