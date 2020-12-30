2. Lig: Manisa FK: 1 - Sarıyer: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Sarıyer ile 11 berabere kaldı.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Celal Bayraklı xx, Aykut Küçük xx, Azad İlhan xx
Manisa FK: Ömer xx, Mehmet xx, Burak xx, Ahmet xx, Erhan xx, Nizamettin xx (Ümit dk. 90+1 ?), Emir xx, Hakan xx, Zahit xx (Volkan dk. 83 ?), Sertaç xx, Serdar xx (Tayyib dk. 83 ?)
Sarıyer: Ali xx, Şaban xx, Savaş xx, Ömer xx (Fatih dk. 82 ?), Adem xx (Mahmut dk. 76 x), Okan xx, İlyas xx (Furkan dk. 58 xx), Nuri xx, Bertul xx, Mehmet Cansın xx, Oğuz xx
Goller: Serdar Deliktaş (dk. 5) (Manisa FK), Bertul (dk. 33) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Hakan (Manisa FK), Şaban, Mehmet, Okan (Sarıyer)
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