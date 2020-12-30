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Manisa Büyükşehir'de en düşük ortalama maaş 3 bin 400 TL oldu Başkan Ergün’den büyükşehir çalışanlarına yılbaşı müjdesi

İHA

Manisa Büyükşehir'de en düşük ortalama maaş 3 bin 400 TL oldu Başkan Ergün’den büyükşehir çalışanlarına yılbaşı müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi yapıldı. Sözleşmeyle birlikte Büyükşehir’de en düşük ortalama maaşın 3 bin 400 liraya yükseldiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Çalışanlarımızın hakları konusunda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman hakkaniyetli olduk. Bu toplu iş sözleşmesi ile de bir kez daha çalışanlarımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Hayırlı olsun, işçi kardeşlerim güle güle harcasın” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün makamında imzalandı. İmza töreninde Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Harun Yıldız, Besot A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yur ve Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çiçek takdim eden Sendika Şube Başkanı Sezgin, destek ve katkıları nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkür etti.
Sözleşme imza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bugün belediyemizde ve bağlı kuruluşlarında çalışan kardeşlerimize güzel bir yılbaşı müjdesi vermek amacıyla hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile Belediyeİş Sendikası arasında imzalanacak toplu iş sözleşmesini nihai karara bağladığımızın müjdesini vermek istiyorum. 2021 yılı için asgari ücret artışı yüzde 21,56 olarak brüt 2.943 TL’den 3.577,50 TL’ye; net 2.324,71 TL’den 2.825,90 TL’ye çıkarılmıştır. İmzaladığımız sözleşme kapsamında 2021 yılı için en düşük ücret bekar işçi için net Ocak 2021’den itibaren 3.336,00 TL; Temmuz 2021 itibariyle de 3.472,54 TL. Eşi çalışmayan 1 çocuklu personel için Ocak 2021’de 3.455,18 TL; Temmuz 2021’de 3.591,72TL. Eşi çalışmayan 2 çocuklu personel için Ocak 2021’de 3.520,70 TL; Temmuz 2021’de 3.657,24 TL. Eşi çalışmayan 3 çocuklu personel için Ocak 2021’de 3.599,63 TL; Temmuz 2021’de 3.736,17 TL” diye konuştu.

Maaşlardaki artış oranı yüzde 31,54
2021 yılı için artış oranının yüzde 31,54 olduğunu dile getiren Başkan Ergün, “İkramiyeler 2020 yılında 5+5, 10 gün iken 2021 yılında yüzde 100 arttırılarak 10+10 yani 20 güne çıkarılmıştır. Ayrıca maaş artış oranına bağlı olarak günlük ikramiye bedelleri de arttırılmıştır. Bayram ikramiyeleri 75+75, 150 TL iken yüzde 100 arttırılarak 150+150 yani 300 TL’ye çıkarılmıştır. Yakacak+çocuk+yemek ücretlerinde de yüzde 30 oranında artış yapılmıştır. Ayrıca yapılan toplu iş sözleşmesi ile işçilerimizin iş güvencesi teminat altına alınmıştır. Ben bu sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyor; tüm işçilerimize, çalışanlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar geçirmelerini temenni ediyorum. Hep birlikte Manisa’mız için gönül bağıyla çalışmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın hakları konusunda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman hakkaniyetli olduk. Bu toplu iş sözleşmesi ile de bir kez daha çalışanlarımızın yanında olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Başkanımız halkıyla işçisiyle el ele gönül gönüle”
Yapılan düzenlemeyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesinde en düşük ortalama maaş miktarının 3.400 TL civarına getirildiğine dikkat çeken Başkan Ergün, “Bundan 2 yıl kadar önce de yine bu oranlarda bir zam yapmıştık. Sevdikleriyle birlikte işçi kardeşlerim güle güle harcasın” dedi. Başkan Ergün’e katkı ve destekleri nedeniyle teşekkür eden Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin de, “Toplu sözleşmemizin bütün maddelerinde anlaşma sağlandı. Başkanım işçisinin emeğine karşılık vererek, hakkaniyet gözeterek hakkımızı vermiştir. Başkanımız halkıyla işçisiyle ele ele gönül gönüle. Kendisine sendikam ve işçi arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Toplu sözleşmemizin belediyemize ve işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Başkan Ergün ve Sendika Şube Başkanı Sezgin’in imzalarıyla resmiyete döküldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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