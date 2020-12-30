Genç futbolcu kansere yenildi Amatörü yasa boğan ölüm

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Manisa’nın Salihli ilçesindeki Razlıspor Kulübü futbolcularından Engin Gökyüz (26) yakalandığı amansız hastalığa karşı 6 aydır verdiği mücadeleyi kaybetti.

Manisa 1. Amatör Küme takımlarından Salihli Razlıspor’da forma giyen 26 yaşındaki Engin Gökyüz, yaklaşık 6 ay önce akciğer kanserine yakalandı. Gökyüz, uzun süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi’nde hayatını kaybetti. Gökyüz’ün ölüm haberi, amatör camiasını yasa boğdu. Genç futbolcunun cenazesi Salihli’de kılınan cenaze namazının ardından Razlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Kulüp Başkanı Seyfettin Toker, takım arkadaşları ve yakınları katıldı.



Başsağlığı mesajı yayınladılar

Salihli Razlıspor Kulübü sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda “Takımımızda top koşturan 26 yaşındaki futbolcumuz, kardeşimiz Engin Gökyüz uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun. Seni unutmayacağız” sözlerine yer verildi.

Öte yandan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Manisa Şubesi de genç futbolcunun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

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