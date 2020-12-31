Muhtarın girişimleriyle gezici araç muayenesi vatandaşların ayağına geldi

TÜVTÜRK tarafından oluşturulan gezici muayene istasyonu (mobil) Çamlıca Mahallesi Muhtarı olan Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir’in girişimleri sonucu vatandaşların ayağına getirildi.

Selendi ve çevre mahallelerde ikamet eden vatandaşların muayene tarihi geçmiş traktör ve motosikletlerin muayenesi muhtarın girişimleri ile mahallede yapılıyor. Özellikle muayenesiz traktörün kalmamasının amaçlandığı uygulama için gezici muayene istasyonu Çamlıca Mahallesi’nde kuruldu. Yoğun ilgi gösteren mahalleli çiftçiler, traktörlerini getirerek fenni muayenesini yaptırdı. Bu kapsamda Çamlıca Mahallesinde 58 traktör ve 1 motosikletin fenni muayenesi yapıldı. Mahalle Muhtarı ve Dernek Başkanı Bünyamin Demir, "Vatandaşlarımız traktörlerin muayenesi için ilçe merkezine gidiyorlardı. Soğuk ve yağışlı kış havalarda sıkıntılı oluyordu. Gerekli girişimleri yaparak mobil istasyonu mahallemize getirdik. Mahalle ve civar mahalle halkı traktörlerini muayenesini burada yaptırdı. Yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

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