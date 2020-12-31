Selendi’de trafik polisinden sürücülere lokum ikramı

Manisa’nın Selendi ilçesinde Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları emniyet kemeri denetimleri kapsamında durdurdukları otobüs ve otomobil ile yolculuk yapan vatandaşlara lokum ikram eti.

Selendi ilçe girişinde denetim yapan Selendi polisi sürücülere, hız kurallarına uymaları, sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları, trafik işaretlerine dikkat etmeleri, seyir halinde cep telefonuyla konuşmamaları konularında uyarılarda bulundu.

Durdurulan yolcu otobüslerine binen polis ekipleri yolcuların kurallara uyup uymadıklarını kontrol ederken yolculara ve sürücülere lokum ikramında bulundu. Diğer araçları da durdurup kontrol eden polis ekipleri emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğuna değinerek kurallara uyanlara teşekkür ederken uymayanlara ise ikazlarda bulunup onlara da lokum ikramında bulundu.

Emniyet Amiri Metin Demirel, emniyet kemerinin hayat kurtardığına dikkat çekerek, ölümlü olabilecek kazalarda emniyet kemeri takan yolcuların yüzde 80'inin hayatta kaldığını söyledi. Tek amaçlarının yolcuların rahat ve güvenli seyahat etmesi olduğunu vurgulayan Demirel, "Bizler vatandaşın huzuru ve güvenliği için buradayız. Amacımız şoförlere ceza kesmek değil. Aksine onların yolcularını daha güvenli götürmelerini sağlıyoruz. Tabii burada sadece trafik açısından değil aynı zamanda asayiş uygulaması da yapıyoruz." dedi.

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