Somaspor koltuğu son anda korudu

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)- Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2 kez yenik duruma düşüp bir de penaltı kaçırdığı maçta Erbaaspor deplasmanında 2-2'lik beraberliği 90+8'inci dakikada attığı golle kurtaran Somaspor, liderlik koltuğunu korumayı da başardı.

Deplasmanda pes etmeyip uzatmanın son saniyesinde golü bulan Soma, hanesine yazdırdığı 1 puanla 32 puana ulaşıp yeni yıla İçel İdmanyurdu'nun 1 puan önünde zirvede girdi.

Siyah-beyazlı ekip grupta sezonun ilk yarısını evindeki Isparta 32 Spor maçıyla tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2020-12-31 09:54:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.