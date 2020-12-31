Turgutluspor'un keyfi yerinde

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenen Turgutluspor, zirve yolunda 3'te 3 yaparak umutlarını artırdı. Pazarspor ve Sakaryaspor'un ardından Karacabey Belediyespor'u da yenen kırmızı-siyahlılar 36 puana yükselerek lider Eyüpspor'u 5 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik Direktör İbrahim Cezayir, yeni yıla mutlu girdiklerini söyledi. Cezayir, "Son 3 maçımızda topladığımız 9 puan bize ilaç gibi geldi. Takımımı kutluyorum. Sezon sonuna kadar zirveyi bırakmayacağız" diye konuştu. Turgutluspor gelecek hafta Bodrumspor deplasmanına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2020-12-31 10:18:48



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