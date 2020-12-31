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Salihli’de meydan ve parklar ışıl ışıl

İHA

Salihli’de meydan ve parklar ışıl ışıl

Salihli Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçe merkezinde bulunan park ve meydanları modern aydınlatmalarla ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmalarla, Kızılelma Anıtı, Türk Ocakları Meydanı, Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı, Esin Kurmalı Parkı ile Karaman İş Merkezi önünde bulunan ağaçlar led ve meteor aydınlatmalarla süslenerek rengarenk ışıklarla donatıldı.
Ekiplerin, parklar ve meydanlarda gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmaları sonrasında havaların kararmasıyla birlikte ortaya çıkan manzara ise görenleri hayran bıraktı.

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