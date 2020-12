Başkan Akın imzayı bu kez 'Çevre' için attı

Turgutlu Belediyesi ile SCA Atık Yönetimi A.Ş Firması arasında ambalaj atığı toplanması sözleşmesi imzalandı. İmza töreni Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın makamında gerçekleşti.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulüyle gerçekleştirilen Ambalaj Atıklarının Kaynağında Toplanması, Taşınması, ve Değerlendirilmesi hakkının kiraya verilmesi işi ihalesi 500 bin TL + KDV bedelle 3 yıl süreyle SCA Atık Yönetimi A.Ş Firması uhdesinde kaldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın makamında düzenlenen imza töreninde Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Mithat Erden, SCA firma yetkilisi Samet Can Altıntaş ve Çevre Mühendisi Berze Özdemir katıldı. Başkan Çetin Akın ve SCA firma yetkilisi Samet Can Altıntaş, noter huzurunda Turgutlu ve Manisa’ya önemli bir getiri sağlayacak olan ambalaj atığı toplanması sözleşmesini imzaladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Manisa'nın gelir getirisi en büyük ambalaj atığı toplanması sözleşmesini bugün belediyemizde imzaladık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulüyle gerçekleştirdiğimiz Ambalaj Atıklarının Kaynağında Toplanması, Taşınması, ve Değerlendirilmesi hakkında kiraya verilmesi işi ihalesi 500 bin TL + KDV bedelle 3 yıl süreyle SCA Atık Yönetimi A.Ş Firması uhdesinde kalmıştır. Başkan Yardımcılarımız Evren Erbaş Ser, Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Mithat Erden, SCA firma yetkilisi Samet Can Altıntaş ve Çevre Mühendisi Berze Özdemir'in katılımıyla noter huzurunda imzaladığımız sözleşmenin Turgutlumuza, Manisamıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

