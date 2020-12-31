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Dilenirken yakalandı, üzerinden 606 lira çıktı

DHA

Dilenirken yakalandı, üzerinden 606 lira çıktı


MANİSA, (DHA)MANİSA'da zabıtanın para toplamaya çalışan dilencilere yönelik düzenlediği operasyonda ilçe dışından geldiği belirlenen bir kadının üzerinden 606 TL para çıktı. Kadının bu parayı, 3 saatte topladığını söyledi. 
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik çalışmalarını yılbaşı öncesi aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dilenen kişileri alarak, haklarında işlem yapmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığı'na götürdü. Burada Manisa dışından gelen bir kadının üzerinden 606 TL para çıktı. Dilencinin yaklaşık 3 saatte parayı topladığını söylemesi üzerine zabıta ekiplerinin de şaşırdığı belirtildi.
Manisa Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "Dilencilere yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Hemşehrilerimizden isteğimiz, bu tür istismarcılara fırsat vermemeleri. Bugün örneğini yaşadığımız gibi yalnızca istismar yoluyla, birkaç saat içinde vatandaşlardan yüzlerce lira para toplayabiliyorlar. Bunları zabıtamıza ve emniyet güçlerine bildirin" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-12-31 17:55:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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