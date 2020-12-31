Evi kumarhaneye çevirdiler, 53 bin lira ceza yediler Evde kumar oynayan 17 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası uygulandı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kıraathanenin üst katında bulunan eve düzenlenen baskında kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.



Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eskicami Mahallesi’ndeki bir kıraathanenin üst katında bulunan eve operasyon düzenledi. Operasyonda evin içindeki masalarda iskambil kağıtları ele geçirilirken toplam 17 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’inci maddesinden toplam 53 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

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