112 çalışanlarına bağlaması ve türküleriyle moral oldu Yoğun bir yılı geride bırakan Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çalışanları Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen’in sürpriziyle moral buldu Saruhanlı Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Hüseyin Türker bağlama eşliğinde türküler söylerken Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları da işlerini yapmaya devam etti

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen’in sürpriziyle yoğun bir yılı geride bırakan Manisa 112 Acil Çağrı Merkezinde yeni yıla çalışarak giren personel, Saruhanlı Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Hüseyin Türker’in bağlama eşliğinde söylediği türkülerle moral buldu. Bir yandan bağlama çalınırken bir yandan da 112 çalışanları işlerini yapmaya devam etti.

Manisa’da 7 kurumdan 45 kişinin nöbetçi olduğu Manisa 112 Acil Çağrı Merkezindeki personel Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen’in sürpriziyle moral buldu. Vali Yardımcısı Özmen’in organizasyonuyla kuruma gelen Saruhanlı Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Hüseyin Türker bir yandan bağlama çalarken bir yandan da söylediği türkülerle yoğun bir tempoda çalışan personele moral oldu. Çalan bağlama eşliğinde türkülerle yeni yıla giren personel bir yandan da gelen çağrılara anında cevap vererek vatandaşlara yardımcı oldu.

Çok zor bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, “Biliyorsunuz çok kötü bir yılı geride bıraktık. Maalesef hatırlamak istemeyeceğimiz ölçüde karanlık bir2020 yılını geride bıraktık. Bu akşam 2021 yılına giriyoruz. Benim bildiğim ilk kez bir sokağa çıkma kısıtı var bu gece. Herkes evinde ailesiyle beraber yılbaşını geçiriyor. Buna rağmen bugün siz görevinizin başında olarak büyük bir fedakârlık yaparak oluşabilecek acil durumlar karşısında vazife aldınız hepinize çok teşekkür ediyoruz. Emniyet mensuplarımıza, jandarma, AFAD, itfaiye, Vefa Grubu, sağlık ve tüm 112 çalışanlarına teşekkür etmek için size küçük bir jest yapalım istedik. Sevgili Hüseyin hocam sizleri rahatsız etmeden çalışmalarınıza engel olmadan sizlere arzu ettiğiniz şarkıları seslendirecek. Çok güzel mutlu yeni bir yıl olsun inşallah bu sene. Hepinize kolaylıklar diliyorum” dedi.

112 çalışanları ise kendilerine yapılan jestin çok hoşlarına gittiğini ve oldukça yoğun geçen bir yılın ardından yeni yıla moralli girmenin kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini belirtti. Programda Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler de yer aldı.

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