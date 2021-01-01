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Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift gözyaşlarıyla anlattı: Ölüm korkusu yaşadık'

DHA

Koronavirüsü yenen sağlıkçı çift gözyaşlarıyla anlattı: Ölüm korkusu yaşadık'


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, 12 yaşındaki kızlarıyla birlikte koronavirüse (Covid-19) yakalanan hemşire Nurhayat ve laboratuvar teknisyeni Nihat Mutlu çifti, 15 günlük tedavi ve karantina sürecinin ardından hastalığı yenerek, görevlerine döndü. Sağlıklarına kavuştuktan sonra koronavirüs hastalarının tedavileri için çalışmaya başlayan çiftten hemşire Nurhayat Mutlu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Hasatlık boyunca ölüm korkusu yaşadıklarını belirten Mutlu, "O kadar çok insan ölüyor ki bana bir şey olmaz demeyin. Kurallara uyun" diye konuştu.
Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Nurhayat Mutlu'nun, 12 Kasım'da yüksek ateş ve eklem ağrıları şikayetiyle gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı hastanede laboratuvar teknisyeni olarak çalışan eşi Nihat Mutlu ve 12 yaşındaki kızlarının yaptırdığı test sonucu da pozitif çıktı. Mutlu çifti, evlerinde karantinaya alındı. Hastalığın 3'üncü gününde fenalaşarak, hastaneye kaldırılan Nurhayat Mutlu'nun tedavisine hastanede devam edildi. Çift, 15 günlük mücadelenin ardından hastalığı yenerek, görevlerine döndü.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
2 çocuk annesi hemşire Nurhayat Mutlu, yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulunan Mutlu, "Hastalığı 11 Kasım akşamı ağrılar ile birlikte hissetmeye başladım. Ateşim çıktı. Hastaneye gelerek, rahatsız olduğumu ve muayene olmam gerektiğini söyledim. Test sonucunda pozitif olduğumu öğrendim. Evimde tedaviye başladım. İlk etapta hafif geçiriyordum. 3'üncü gün düzeliyorum diye düşünürken, ateşim birden yükseldi ve hiç düşmeyen bir ateş ile karşı karşıya kaldım. Çok fazla ağrılarım çok kötü oldu. Moralim bozulmaya başladı. Tekrar hastaneye geldiğimde akciğerlerimde tutunma olduğu ortaya çıktı. Ardından, 'Yoğun bakıma ne zaman gideceğim acaba, bu hastalığı atlatabilecek miyim, normal iş için geldiğim hastaneden acaba taburcu olabilecek miyim düşünceleri başladı. Ölüm korkusu başladı. 12 yaşında bir kızım var. Aynı gün ona da Covid-19 teşhisi kondu. Eşim aynı şekilde, kızımla birlikte evde karantinadaydı. 'Ya eşimde kötü olursa çocuğuma kim bakacak, kimle kalacak. Buradan çıkabilecek miyim?' diye gerçekten ölüm korkusunu yaşıyorsunuz. İnsanları iyileştirmek için geldiğimiz hastanede, bulaş sonucu hastalığa yakalanıyorsunuz ve belki de öleceksiniz. Gerçekten evlerinden çıkmayın, maskelerini takın, sosyal mesafeye uyun, temizliğinize gerçekten dikkat edin. Hiçbir şey olmaz demeyin, her şey güzel giderken birden hastalanıyorsunuz. Bu dikkatsizlikler yüzünden o kadar insan ölüyor ki; bana bir şey olmaz demeyin. Bütün kurallara uyalım" diye konuştu.
'BAŞKARINI DÜŞÜNMÜYORSANIZ, KENDİNİZİ DÜŞÜNÜN'
Laboratuvar teknisyeni eşi Nihat Mutlu ise çok kötü bir 15 gün geçirdiklerini söyledi. Mutlu, "12 yaşında bir kızım var. Eşim pozitif çıktıktan sonra aynı akşam biz de gidip test olduk. Biz de pozitif çıkınca, daha önce hastaların kötü hallerini gördüğümüzden, ister istemez acaba bize de bir şey olacak mı, ölecek miyiz diye düşünerek, çok kötü 15 gün geçirdik. Kimsenin bu hastalığı yaşamasını istemem. İnsanlar başkalarını düşünmüyorsa bile en azından kendilerini düşünseler bu hastalığın bu kadar yüksek seviyelere çıkacağını düşünmüyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak en azından insanlar kendilerini sevseler o bile bize yeter, en azından bizim işimizi rahatlatmış olurlar. Yalnız olmasalar bile yanlarında sevdikleri var. Onları düşünerek bu kurallara uysunlar. Bu hastalıktan kurtulmanın yolu var. Biz bu işin içinde içindeyiz. Kendimizi korumamıza rağmen, biz de yakalandık. Herkes yakalanabilir ama önlemleri aldıktan sonra bu oranı düşüreceğimize inanıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-01-01 08:25:23

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