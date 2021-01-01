Akhisarspor moral arıyor



AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla son oynadığı 6 maçı kaybedince kendisini düşme hattında bulan Akhisarspor, yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanında puan ve moral arayacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sezon başında ayrılan 13 futbolcunun yerini transfer yasağı yüzünden altyapıdan gençleriyle takviye eden Akhisar'da önceki hafta kalan yabancılardan Bjarnason, geçen hafta Giresunspor mücadelesi sonrası ise Rotman takımdan ayrılmıştı. Ümraniyespor önünde cezalı Kadir ve sakatlığı süren Hasan Ali de forma giyemeyecek. Bu maçın ardından devreyi 11 Ocak'ta Adanaspor'la oynayacağı erteleme sınavıyla tamamlayacak Akhisarspor, ligde 13 puanla 16'ncı sırada yer alırken, ilk yarıyı tamamlayacak Ümraniyespor ise 17 puan topladı.

PİYANGO UMUDU

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'nin isabet ettiği çeyrek biletin Akhisar'da satıldığının ortaya çıkması, Akhisarsporlu taraftarları da heyecanlandırdı. Yeşil-siyahlı taraftarlar, sosyal medyada piyango talihlisine zor durumda olan kulübe destek olma çağrısı yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-01-01 12:54:18



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