Akhisar'da Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi merakı

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)SİSAL Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye Manisa'nın Akhisar ilçesinden alınan bilete isabet ederken, henüz ortaya çıkmayan talihli merak konusu oldu. İlçedeki vatandaşlardan belediye başkanına kadar birçok kişi talihlinin Akhisar'a yatırım yapmasını beklediklerini söyledi.

Milli Piyango 'yılbaşı özel çekilişinde´ 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği '9-8-8-4-7-5-7' numaralı çeyrek biletin Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir bayiden satıldığı öğrenildi. Talihli, 25 milyon TL'nin sahibi oldu. Henüz ortaya çıkmayan talihlinin kim olduğu, ilçede merak konusu oldu.

Akhisar Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Talip Aktürk, "Akhisar'da satılan bir bilete 25 milyon lira ikramiye çıkması güzel bir duygu. Akhisar için bir tanıtım oldu. Çıkan kişiye de hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, bu parayı iyi günlerde ve güzel yerlerde kullanır. Akhisar'a yatırım yapar, istihdam sağlar. Bu da `3-5 kişinin daha ekmek yemesi´ demektir. Tabii ki kime çıktığını merak ediyoruz. Sosyal medyalarda paylaşımlar oluyor ama gerçekten kime çıktığını bilmiyoruz. Sonuçta mutlaka öğreneceğiz. Ne diyelim, hayırlısı olsun" dedi.

Öğretmen Yavuz Demir de, "Bugün sabah haberlerden talihlinin, büyük ikramiye isabet eden bileti Akhisar'dan aldığını öğrendim. Hatta bir arkadaşım, bir arkadaşının fotoğrafını paylaştı, 'Büyük ikramiye çıkan talihli' diye şaka yaptı. Hatta bir an arkadaşıma çıktı diye düşünmedim değil. Ben de merak ediyorum. Umarım çıkan kişiye de Akhisar'a da hayırlı olur. Akhisar'ın gelişimi için belki bir faydası olur. Kazanan arkadaşı da tebrik ediyorum. Daha önceki tecrübelerime dayanarak bilet almadım. Ancak, şu an Akhisar'a çıktığı için 'Keşke alsaymışım' diyorum. Alsaydık belki şansımız olabilirdi ama nasipse gelecek seneye düşünüyorum" diye konuştu.

Büfe işletmecisi Fırat Alkan ise, "Çıkan arkadaşımız kimse artık inşallah Akhisar'ımıza güzel yatırımlar yapar. Kime çıktığını merak ediyorum, az bir para değil. Akhisar'a ne gibi yatırımlar yapacak merak ediyorum" diye konuştu.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI´NDAN İLGİNÇ ÇAĞRI

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da büyük ikramiyeyi kazanan talihliye sosyal medyadan ilginç bir mesaj yolladı. Başkan Dutlulu, Twitter hesabından "Akhisar 25 milyon TL daha zengin an itibariyle. Biletine büyük ikramiye çıkan 3, 5 milyon lira da belediyeye atsın da hizmet edelim" yazılı paylaşım yaptı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Ersan ERDOĞAN

2021-01-01 15:55:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.