Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor’a takıldı

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele veren lider Akhisar Belediye Basket takımı, konuk ettiği Samsunspor’a son saniyede yediği üçlük ile karşılaşmadan 8890 mağlup ayrılarak 7 maçlık galibiyet serisine de son verdi.
13. hafta açılış maçında Akhisar Belediye Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayan müsabakaya Akhisar Belediye Basket takımı FranklinDenizİlkerFatihBerkay beşlisi ile başlarken Samsunspor ise CanDukesFatihSoaresUğur Can beşlisi ile maça başladı.
Her iki takım da ilk dakikalarda skor bulmakta zorlanırken ilk periyot 2427 Samsunspor önde kapattı. İkinci çeyrekte ev sahibi Akhisar karşılaşmaya hızlı başlasa da Samsunspor maçı bırakmadı ve konuk ekip devre arasına 4650 önde girdi. Üçüncü çeyrekte 5762 Samsunspor’un üstünlüğü ile geçilirken, çekişmeli maçın son 16 saniyesine 8888 skorla girildi. Son hücumda Samsunspor turnikeyle öne geçti ve karşılaşmayı 8890 kazandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.