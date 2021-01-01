Motosiklet devrildi, sürücü ölümden döndü

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Salihli ilçesi E96 karayolunda kontrolden çıkan ve başında kask bulunan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Ankaraİzmir E96 karayolu Salihli Kipa Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner G.(22) idaresindeki 45 SB 4457 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Taner G. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, kazayı son anda fark eden 45 ABK 341 plakalı tır sürücüsü ise facianın önüne geçmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.