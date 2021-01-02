Sarıgöl'de kumar oynayanlara baskın

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet ekipleri tarafından bir evde kumar oynandığı üzerine yapılan baskında 7 kişiye toplamda 24 bin 283 TL para cezası kesildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti. Kiralık eve düzenlenen baskında 7 kişinin evde kumar oynadığı tespit edildi. Evde bulunan 7 kişiye hıfsızısıhha kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten dolayı toplamda 24 bin 283 TL para cezası keserek şahıslar hakkında işlem yaptı.

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