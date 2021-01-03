Güvenlik ekiplerinin dikkati hırsızlığı önledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güvenlik ekiplerinin dikkati hırsızlığı önledi

İHA

Güvenlik ekiplerinin dikkati hırsızlığı önledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı’na, sabaha karşı yapılan hırsızlık teşebbüsü, parkta görev yapan güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle önlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, kamu malını çalmaya teşebbüs eden kişiler hakkında, yasal işlem başlatıldığını bildirildi.
2 Ocak sabahı saat 05.00 sıralarında, 3 kişi ellerinde kesici aletlerle Atatürk Kent Parkı’na girmek istedi. Atatürk Kent Park’ta görevli güvenlik görevlileri de, sesi duyunca olaya müdahale etti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle panikleyen hırsızlık şüphelilerinden 2’si kaçtı. 1 kişinin de elindeki kesici aleti alarak etkisiz hale getiren güvenlik görevlileri, şüpheli şahsı emniyet ekiplerine teslim etti. Kamu malına göz diken şüphelilerle ilgili yasal işlemin başlatıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı, 17 ilçedeki hizmet birimlerimizde güvenlik görevlilerimiz 24 saat görev yapmaktadır. Bu anlamda hırsızlık olayını engelleyen personelimize dikkatleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da yeni yılın ilk müjdesi Ahmetli’ye
YEREL HABERLER Manisa’da yeni yılın ilk müjdesi Ahmetli’ye
Akhisar'da talihli ortaya çıkmadı, vatandaşlar 25 milyonluk hayallerini anlattı
YEREL HABERLER Akhisar'da talihli ortaya çıkmadı, vatandaşlar 25 ...
Yeni yılda sağlık çalışanlarına ulaşım müjdesi
YEREL HABERLER Yeni yılda sağlık çalışanlarına ulaşım müjdesi
Ömrünü tamamlayan lastikler geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı Manisa’da ömrünü tamamlayan 15 ton araç lastikleri yakıt ve kaplama malzemesi olarak değerlendiriliyor
YEREL HABERLER Ömrünü tamamlayan lastikler geri dönüşümle ekonomiye ...
Manisa FK Akademi genç yetenekleri Türk futboluna kazandırıyor
YEREL HABERLER Manisa FK Akademi genç yetenekleri Türk futboluna ...
Bahçecik Mahallesi MASKİ’yle yeterli suya kavuştu
YEREL HABERLER Bahçecik Mahallesi MASKİ’yle yeterli suya kavuştu
Manisa kısıtlamanın son gününe sis içinde uyandı Kısıtlamasının son gününde Manisa’daki sokaklarda sessizlik hakim olurken şehir güne yoğun sis içinde uyandı
YEREL HABERLER Manisa kısıtlamanın son gününe sis içinde ...
Turgutlu'da iki aile arasında bıçaklı- sopalı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Turgutlu'da iki aile arasında bıçaklı- sopalı kavga: ...
Akhisarspor'da Hadzic gönderildi
YEREL HABERLER Akhisarspor'da Hadzic gönderildi
Büyükşehir zabıta son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıta son kullanma tarihi geçmiş ürünlere ...
Sarıgöl'de kumar oynayanlara baskın
YEREL HABERLER Sarıgöl'de kumar oynayanlara baskın
(Özel) Oyuncaklarından yaptığı skeçle korona virüse dikkat çekti Minik Ceylin’den korona virüse dikkat çeken oyuncaklı skeç Minik Ceylin’in oyuncaklarıyla yaptığı skeç sosyal medyada ilgi gördü
YEREL HABERLER (Özel) Oyuncaklarından yaptığı skeçle korona virüse ...
Covid-19 hastasına hastanede doğum günü sürprizi Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 55 yaşındaki Halit Samanlı'ya hastane personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı
YEREL HABERLER Covid-19 hastasına hastanede doğum günü ...
Koronavirüs hastasına, hemşirelerden doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Koronavirüs hastasına, hemşirelerden doğum günü ...
Manisa'nın 'kuş cenneti' Marmara Gölü'nden göç
YEREL HABERLER Manisa'nın 'kuş cenneti' Marmara Gölü'nden göç
Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki Melisa, öldü
YEREL HABERLER Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki ...
Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor’a takıldı
YEREL HABERLER Akhisar Belediye Basket evinde Samsunspor’a takıldı
Motosikletten düşen genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletten düşen genç kız hayatını kaybetti
Motosiklet devrildi, sürücü ölümden döndü
YEREL HABERLER Motosiklet devrildi, sürücü ölümden döndü
Manisa’da 50 sürücüye 36 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Manisa’da 50 sürücüye 36 bin lira ceza kesildi
Havaya 9 el ateş açan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Havaya 9 el ateş açan kişi yakalandı
MASKİ, sokağa çıkma kısıtlamasında da çalıştı
YEREL HABERLER MASKİ, sokağa çıkma kısıtlamasında da çalıştı
Akhisar'da Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi merakı (2)
YEREL HABERLER Akhisar'da Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi ...
Akhisar'da Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi merakı
YEREL HABERLER Akhisar'da Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X