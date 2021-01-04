Turgutluspor devreye moralli girmek istiyor

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanarak yeniden yükselişe geçen Turgutluspor, ilk yarının son maçında çarşamba günü konuk olacağı Bodrumspor deplasmanından zaferle ayrılarak ilk yarıyı moralli kapatmak istiyor. Tabloda lider Eyüpspor'un 8 puan gerisinde, 36 puanla 3'üncü basamakta yer alan kırmızı-siyahlılarda Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Tolga Seyman, Bodrumspor'la zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin de çıkışta olduğunu ifade eden Seyman, "Son 3 maçımızı kazanarak grupta ne kadar iddialı olduğumuzu gösterdik. Mücadele eden bir takımız. İnşallah ilk yarıyı da Bodrumspor deplasmanından alacağımız galibiyetle kapatacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
2021-01-04 10:53:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.