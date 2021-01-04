Turgutluspor devreye moralli girmek istiyor



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanarak yeniden yükselişe geçen Turgutluspor, ilk yarının son maçında çarşamba günü konuk olacağı Bodrumspor deplasmanından zaferle ayrılarak ilk yarıyı moralli kapatmak istiyor. Tabloda lider Eyüpspor'un 8 puan gerisinde, 36 puanla 3'üncü basamakta yer alan kırmızı-siyahlılarda Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Tolga Seyman, Bodrumspor'la zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin de çıkışta olduğunu ifade eden Seyman, "Son 3 maçımızı kazanarak grupta ne kadar iddialı olduğumuzu gösterdik. Mücadele eden bir takımız. İnşallah ilk yarıyı da Bodrumspor deplasmanından alacağımız galibiyetle kapatacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2021-01-04 10:53:08



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