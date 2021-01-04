Test sonucu pozitif çıkan vatandaş, aracı ile yolculuk yaparken yakalandı Kula'da yılbaşı kısıtlamasında 28 kişiye toplam 81 bin 450 TL cezai işlem uygulandı

Manisa'nın Kula ilçesinde yılbaşı dolayısıyla 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında testi pozitif çıkmasına rağmen kendine ait aracı ile yolculuk yaptığı tespit edilen bir vatandaş Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı uygulamada yakalandı. Önce Kula Devlet Hastanesine yatırılan şahıs, daha sonra KYK yurduna yerleştirildi. Öte yandan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 28 kişiye toplamda 81 bin 450 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının raporu açıklandı. Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri ile birlikte denetim yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmirAnkara D300 karayolunda seyahat eden araçları durdurarak kontrol yaptı. Denetleme esnasında O.B. idaresindeki 35 MLY 89 plakalı aracı durduran ekipler, şahsın kimlik kontrolünü yaptığı sırada sistemin uyarı vermesi ile şahsın testinin pozitif çıktığını, buna rağmen kendi aracı ile yolculuk yaptığını ve şahsın 31 aralık 2020 ile 14 Ocak 2021 günleri arasında karantinada olması gerektiğini tespit etti. O.B. isimli şahıs, ekiplerin düzenlediği tutanak ile önce Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kısa bir süre sonra buradaki işlemlerinin ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Manisa Ayşe Hafsa Sultan KYK Yurduna yerleştirildi. Ayrıca O.B. isimli şahsa, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına Aykırı Hareket Etme suçundan cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.



Kula'da yılbaşının bilançosu 81 bin 450 TL

Yılbaşı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kolluk kuvvetlerinin de denetimleri aralıksız devam etti. İlçeye bağlı cadde ve sokaklar ile jandarma bölgesindeki mahallelerde yapılan denetimlerde, 25 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını,3 kişinin de maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği tespit edildi. 28 kişiye toplamda 81 bin 450 TL cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tanzim edildiği öğrenildi.

Kısıtlama boyunca çeşitli noktalarda denetimleri sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nın motosikletli trafik timinden de destek aldı. İzmirAnkara D300 karayolunun her iki istikametinde de motosiklet destekli denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, durdurdukları araçların hem izin belgelerini kontrol etti, hem trafik yönünden araçların sorgusunu yapıp, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularını da gerçekleştirdi.

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