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Salihli Ovası lavanta kokacak Salihli Ovası’nda lavanta yetiştiriciliği başladı 90 bin lavanta fidesi toprakla buluştu Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Ovamızda ürün çeşidi artıyor” Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam: “Lavanta Salihli Ovası’nda başat ürün olacak”

İHA

Salihli Ovası lavanta kokacak Salihli Ovası’nda lavanta yetiştiriciliği başladı 90 bin lavanta fidesi toprakla buluştu Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Ovamızda ürün çeşidi artıyor” Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam: “Lavanta Salihli Ovası’nda başat ürün olacak”

Ege Bölgesi’nde en önemli tarımsal üretimin yapıldığı Manisa’nın Salihli Ovası'nda ilaçtan bala, kozmetikten turizme kadar birçok alanda getiri sağlayan lavanta yetiştiriciliği başladı. İstanbullu iş insanları Tunç Kertmen ve Nazmi Atalay ortaklığında ilk etapta 68 dönüm alana 90 bin adet dikilen lavanta fidanları, temmuz ayında hasat yapılacak.
Manisa'nın Salihli ilçesinde pek çok alanda tarımsal ekonomiye katkı sağlayan lavanta yetiştiriciliğine başlandı. İstanbullu iş insanları Tunç Kertmen ve Nazmi Atalay ortaklığında 68 dönüm alanda 90 bin adet dikilen lavanta fidanlarının temmuz ayında hasat edilmesi bekleniyor. Ekim törenine katılan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, lavanta ekimi yaptı.
Finansal piyasalardan edindiği tecrübeyi ve birikimi tarımsal alanda kullanmak amacıyla son dönemde dünyada öne çıkan aromatik bitkilerde yatırım yaparak değerlendirmek istediklerini belirten İstanbullu İş İnsanı Tunç Kertmen, “Salihli Ovası’nın bir çok avantajlı ve gelir getiren ürünleri var. Bizde Salihli’de yatırım kararı aldık. Amacımız sürdürülebilir tarımı, böyle bir ürünle burada gerçekleştirerek hem bölgedeki boşta kalan yada kullanılmayan arazilerde yaygınlaştırarak ekonomik hale getirmek istedik” dedi.

90 bin lavanta fidanı dikildi
İlk etapta 68 dönüm araziye 90 bin lavanta fidesi diktiklerini belirten Kertmen “Bizim üretmeyi planladığımız lavantanın şuan Türkiye’de bir benzeri yok. Yağ oranı bakımından oldukça avantajlı ve ekonomik. Şuan 90 bin fide başladık. Bu yatırımlarımız aratarak devam edecektir” dedi. Toprakla buluşan fidelerin Temmuz ayında ilk hasadının yapılacağını vurgulayan Kertmen “Bahçemizden daha iyi ürün alımı 34 seneyi bulacaktır. Salihli’deki bahçemizden elde ettiğimiz ürününün yağını, damıtma tesisimizde damıtmayı planlıyoruz. Salihli’de hayata geçireceğimiz tesisi, bölgedeki diğer üreticileri de kullandırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Salihli Ovası’nda ürün çeşidi artıyor”
Salihli Ovası’nda yetiştirilen ürün çeşidinin her geçen gün arttığını belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç “Ovamızda pamuk, üzüm, zeytin, salçalık biber ve salçalık domatesten sonra şimdi lavanta üretimine başlanıyor. Burada üretilen lavantaların yağından faydalanılacak. Salihli Ovası’ndaki ürün çeşidi yelpazesine katkıda bulunan firmaya teşekkür ediyorum. Kendilerine bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

“Lavanta yetiştiriciliği başat ürün olacak”
Salihli’nin tarım, sanayi ve turizm kenti olduğunu belirten Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam “Tarım anlamında ürün çeşitliliğini artırma babından, tıbbi aromatik bitkilerinde büyük önemi olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda lavanta yetiştiriciliğinin Salihli’nin başat ürünlerinden olmasını arzu ediyoruz. Burada yetiştirilecek olan lavantalar ekonomiye kazandırılacak” dedi. Ekonomik getirisi yüksek olan ürünlere dönüşümün tarımsal anlamda önemli olduğunu belirten Kaymakam Sağlam “Bu anlamda yapılan çalışmalar önem arz ediyor, lavanta da bunlardan bir tanesidir. Lavantanın Salihli’deki ürün çeşitliğine katkı da bulunacağı ortada” diye konuştu.

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