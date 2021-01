Başkan Kayda, 2020 yılını değerlendirdi Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda: “2021 yılı, Salihli’mizin altın yılı olacak”

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2020 yılında Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan projeler ve yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Kayda, “2021 yılı, Salihli’mizin altın yılı olacak.” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde ilçe genelinde hem rutin belediyecilik hizmetlerini sürdürdüklerini hem de korona virüse karşı halk sağlığını korumak amacıyla bir dizi çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Kayda, “Sağlığın ve tek bir nefesin değerini bu zor süreçte birlikte öğrendik. Hep birlikte bu salgından en kısa zamanda kurtulmak ümidiyletüm hemşehrilerime, sevdikleriyle beraber sağlıkla dolu yeni bir yıl diliyorum” dedi.



“Projeler hayata geçiriliyor”

Salihli’ye ilk dönemde kazandırdıkları hizmetlerle değer kattıklarını vurgulayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Yılların birikmiş sorunlarını azimle, sabırla ve yılmadan çalışarak çözmek bizim için mutlulukların en büyüğü oldu. Güzel şehrimizi büyük projeler ve kalıcı eserlerle geleceğe taşıdık. Yeni dönemde Cumhur İttifakı ile çok daha güçlüyüz. 2021 yılı, Salihli’mizin altın yılı olacak” dedi.

Pandemi sürecinde korona virüsle mücadele ederken rutin belediyecilik hizmetlerini de sürdürdüklerini kaydeden Başkan Kayda, “Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu ile yaptığım görüşmeler sonucunda Kurtuluş Mahallemizde bulunan İsmail Doğan Erdinç Semt Spor Sahamızı baştan aşağı yenileyerek gençlerimizin hizmetine sunduk. Çim zemininden koltuklu tribünlere kadar her şeyi ile 1,5 milyon lira + KDV bedelle yenilediğimiz İsmail Doğan Erdinç Spor Sahamızın yapımında desteklerini esirgemeyen başta hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Mehmet Kasapoğlu olmak üzere Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e teşekkürlerimi sunarım. Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.



“Bu zorlu süreçte belediye ekiplerimiz sahada çalıştı”

2020 yılında korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarını hizmet üretme anlamında fırsata çevirdiklerini belirten Başkan Kayda, belediye ekiplerinin kısıtlama günlerinde bozulan yollar, parklar, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları için sahada mücadele ederken ihtiyaç sahibi vatandaşların da taleplerini karşılayıp sokakta yaşayan can dostlar için besleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Hizmetlerin tek elden, hızlı bir şekilde yürütülmesi, kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Kırsal Hizmetler Müdürlüğünü araç, ekipman ve personeliyle birlikte Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine aldıklarını belirten Başkan Kayda, “Bu sayede ilçe merkezi ile mahallelerimizin taleplerini çok kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. 2020 yılında 120 bin metrekare asfalt atarak 20 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışması yaptık. Belediyemizin işlettiği Bizim Ev Sosyal Tesislerini kendi imkanlarımız ile baştan aşağı yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Kırveli Mahallesine Güneş Camii Kuran Kursu’nu yaptık. Kırsal mahallelerimizin arazi ve yayla yollarında yol açma ve düzenleme çalışmaları yaparak mahalle halkımızın talebi üzerine çok amaçlı etkinlik alanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.



“Ekiplerimiz dur durak bilmedi”

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin pandemi döneminde canla başla çalışarak ilaçlama ve dezenfekte uygulamalarına periyodik olarak devam ettiğini ifade eden Başkan Kayda, mahalle muhtarlarına dezenfektan dağıttıklarını söyledi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, rutin denetimlerin yanı sıra koronavirüs salgınından toplum sağlığını korumak amacıyla pazaryerlerinde ve işyerlerine yönelik uygulamalarda bulunduğunu kaydeden Başkan Kayda, “Zabıta ekiplerimiz, pazaryeri girişlerinde genelge kapsamında önlemler alarak vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın sağlığını korumak için denetimler gerçekleştiriyor” dedi. Bambaşka bir görünüme kavuşan Kurşunlu Vadisine Park ve Bahçeler Müdürlüğünün başlattığı çalışmalarla yeni bir yürüyüş yolu kazandıracaklarını ifade eden Başkan Kayda, Belediyeye ait Bizim Ev Sosyal Tesisleri, Kurşunlu Kaplıcaları ve Gümüş Kafeteryaya çocuk oyun grupları kurulduğunu söyledi. Belediye serasında yetiştirilen mevsimlik çiçeklerle şehrin dört bir yanını donattıklarını kaydeden Başkan Kayda, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağında yer alan orta refüjlerdeki peyzaj çalışmalarının da tamamlandığını söyledi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de pandemi döneminde kamu kurumları ve kamusal alanlar ile 112 istasyonları, muhtarlık binaları, eczaneler, sağlık ocakları, okul, cami, durak ve banka ATM’lerinde ilaçlama çalışmaları yaptığını dile getiren Başkan Kayda, bu süreçte vatandaşlara ambulans hizmeti verdiklerini ve aile sağlık merkezlerine maske dağıtıldığını söyledi.



“Sağlık çalışanlarını Kurşunlu Kaplıcalarında ağırladık”

Koronavirüs mücadelesinde en önde savaşan ilçedeki sağlık çalışanlarına Kurşunlu Kaplıcalarında ücretsiz konaklama hizmeti verdiklerini belirten Başkan Kayda,“Hepimizin sağlığı için büyük bir özveriyle evlerinden ve ailelerinden ayrı kalarak, gecegündüz demeden büyük bir özveriyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızı Kurşunlu Kaplıcalarımızda ağırladık. Salihli Belediyesi olarak bu olağanüstü zor günlerde sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız” dedi.



“Sosyal belediyecilik uygulamaları aksamadı”

Sosyal belediyecilik anlayışını her zaman ön planda tuttuklarını ve bu zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Kayda, “ Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Gıda Bankası ile ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyoruz. Salgın nedeniyle zor ve sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kısıtlama günlerinde sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdürerek ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini karşılıyor. Belediye Vefa Sosyal Destek ekibimiz, mahalle mahalle gezerek kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın yardımına koşuyor, tüm ihtiyaçlarını evlerine götürüyor” dedi.



“Can dostlar unutulmadı”

Salihli Belediyesinin yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma sürecinde beslenme imkanları kısıtlanan ilçedeki sokak hayvanlarını unutmadığını belirten Başkan Kayda, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, şehrin muhtelif yerleri ile Kurşunlu ve Gümüşçayı Alanında bulunan beslenme noktalarını temizleyip, dezenfekte yaptıktan sonra can dostlar için mama ve su bıraktığını söyledi. Başkan Kayda, salgın döneminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için düzenli olarak mama ve su bırakılacağını sözlerine ekledi.



“Salihli OSB bölgenin parlayan yıldızı oldu”

Salihli OSB’nin yatırımcıların gözdesi olduğunu vurgulayan Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, 2. Etapta bulunan sanayi parsellerinden sektöründe öncü olan firmalara yer tahsisi yaptıklarını belirterek fabrika inşaatlarının bitme noktasına geldiğini söyledi. Yeni fabrikaların 2021 yılının ilk çeyreğinde üretime başlayacağı müjdesini veren Başkan Kayda, “Salihli’miz sağlık, eğitim, tarım ve sanayi sektöründe yaptığı atılımlarla bölgede söz sahibi olmuştur. 2. Etap ile birlikte Organize Sanayi Bölgemiz, başlattığımız çalışmalar sonucunda yatırımcıların gözdesi oldu. Doğalgazın da geldiği Salihli’miz, her geçen gün daha da büyüyerek hem bölgenin hem de ülkemizin parlayan yıldızı olma yolunda hızla ilerliyor. Yeni kurulan fabrikaların da üretime geçmesiyle 10 bin insanımıza yeni iş kapıları açıyoruz. 2021 yılının, ülkemize ve Salihli’mize, Salihli OSB’deki tüm firmalarımıza, yatırımcılarımıza ve çalışanlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, bol ve bereketli kazançlar dilerim” dedi.

