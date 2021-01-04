Meteorolojiden Manisa'nın batısı için uyarı

Meteorolojiden Manisa’nın batısı için gök gürültülü sağanak yağış ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar Manisa il merkezi ve batısında bulunan Saruhanlı, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinde kısa süreli fırtına ile beraber kuvvetli (2150 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Gök gürültülü sağanak yağışın 5 Ocak 03.00'te başlayıp 06.00'ya kadar devam etmesi bekleniyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.