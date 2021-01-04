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Şehzadeler Belediyesi kira bedellerini yüzde 50 düşürdü Şehzadeler Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan karar sonrası belediyenin kiracısı olan esnafın 3 ay boyunca kira bedellerinde yüzde 50 indirim yapıldı

İHA

Şehzadeler Belediyesi kira bedellerini yüzde 50 düşürdü Şehzadeler Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan karar sonrası belediyenin kiracısı olan esnafın 3 ay boyunca kira bedellerinde yüzde 50 indirim yapıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında iş yeri faaliyetlerine ara verilen belediye kiracısı esnaflardan, kapalı kaldıkları süre içerisinde kira almayarak esnafa zor günlerinde destek olan Şehzadeler Belediyesi, yine kiracısı olan esnafların yüzünü güldürecek bir karara daha imza attı. Buna göre; belediye kiracısı olan esnaflara ocak, şubat ve mart ayları kiralarında yüzde 50 indirim yapılacak. Belediye, alınan yeni karar ile birlikte aylık 248 bin 895 TL’lik kira gelirinden esnaflar için feragat ederken, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Dileriz bu kararımız diğer mülk sahiplerine de örnek olur. Esnaflarımıza hayırlı olsun.” dedi.
Şehzadeler Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis’te belediye kiracısı esnaflar için önemli bir karara imza atıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgeler ile iş yeri faaliyetlerine ara verilen belediye kiracısı esnaflardan, kapalı kaldıkları süre içerisinde kira almayarak esnafa zor günlerinde destek olan Şehzadeler Belediyesi, bu kez de kiracısı olan diğer işyerlerine indirim yapma kararı aldı. Alınan karara göre; belediye, kiracısı olan esnaflara ocak, şubat ve mart ayları kiralarında yüzde 50 indirim yapılacak.

Esnafa 745 bin 520 TL’lik destek
Mecliste ilgili gündem maddesinin görüşülmesi sırasında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Daha önce oy birliği ile bir karar aldık. Dedik ki İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile işyeri faaliyetlerine geçici olarak ara verilen işyerlerinden kapalı kaldıkları süre içerisinde kira almayacağız. 309 kiracımızdan bu kapsamda 51 kiracımızın işyeri faaliyeti durdurulmuştu. Bu 51 kiracımızdan alınmayan kira bedeli 86 bin 895 TL ediyor ki biz bu gelirimizden esnafımız için feragat ettik. Geçtiğimiz günlerde de hükümetimiz esnaflarımız için açıkladığı destek paketinde, belediyelerimiz de kiracısı olan esnaflara indirim yapabilir demişti. Biz bunun genelgesinin gelmesini bekliyorduk, arkadaşlarımız genelgeye ulaştılar. Şimdi de alacağımız karar ile 3 ay boyunca işyeri faaliyetlerini sürdüren 258 esnafımıza 3 ay boyunca ocak, şubat ve mart aylarında yüzde 50 kira indirimi yapma kararı alıyoruz. 258 esnafımızdan belediyemizin sağladığı kira indirimi ile Şehzadeler Belediyesi 161 bin 611 TL’lik bir gelirinden daha feragat etmiş oluyor. Toplamda esnaflarımızdan aylık; 248 bin 506 TL, üç aylık da 745 bin 520 TL’lik bir bedeli almayarak, esnaflarımıza destek oluyor, bu zorlu süreçleri omuz omuza atlatmayı hedefliyoruz.” dedi.
Başkan Çelik’in açıklamasının ardından esnaflara kira indirimi öngören madde meclise ara verilerek, ara komisyonda görüşüldü ve yeniden meclis gündemine alındı. Yapılan oylama sonucunda esnaflara kira indirimi oy birliği ile kabul edildi. Başkan Çelik alınan kararın hayırlı olmasını dileyerek, “Dileriz bu kararımız diğer mülk sahiplerine de örnek olur. Esnaflarımıza hayırlı olsun” dedi.

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